Премию по литературе за 2018 года вручит шведская Новая академия

В Стокгольме объявлено о создании Новой академии – для присуждения международной премии по литературе за 2018 год. Более ста шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали Новую академию в ответ на беспрецедентное решение Шведской академии, которая объявила в мае этого года об отказе от присуждения Нобелевской премии по литературе. Академики заявили тогда, что лауреат 2018 года будет награжден в следующем сезоне, одновременно с лауреатом 2019 года.

«В эпоху, когда человеческие ценности всё чаще подвергаются сомнению, возрастает значение литературы как силы, способной противостоять культуре молчания и угнетения. Новая академия считает исключительно важным, чтобы главная литературная премия мира была вручена в 2018 году», — говорится в заявлении.

Новая академия призвала всех библиотекарей Швеции принять участие в выдвижении на премию писателей из любых стран. Единственное требование — они должны быть авторами не менее двух книг, одна которых была опубликована в течение последних 10 лет.

Лауреат будет объявлен в октябре. 11 декабря состоится церемония награждения.

В начале 2018 года Шведскую академию потряс скандал, связанный с обвинениями в адрес французского фотографа Жан-Клода Арно, мужа одного из членов Шведской академии, поэта и прозаика Катарины Фростенсон. Из-за этого скандала академию покинули Фростенсон и ещё несколько человек, после чего осталось лишь 11 академиков, тогда как по уставу для принятия новых членов их должно быть 12.

Новая академия рассматривает вручение своей премии как протест против сложившейся ситуации.