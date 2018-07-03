В Таиланде в глубокой пещере остаются 12 детей и один взрослый

На севере Таиланда продолжается подготовка к эвакуации из-под земли, с глубины около километра, 13 человек, 12 из которых дети среднего школьного возраста. После эйфории первого дня, когда в результате девятидневных поисков удалось найти пропавших - все они живы - оказалось, что быстрый выход на поверхность вряд ли возможен.

Заблокированная под землёй группа была обнаружена несколькими водолазами-спасателями, которые смогли проплыть в подземном потоке и выйти на сухой участок, где и нахоится группа детей со своим преподавателем и тренером. Вся группа - это детская футбольная команда, решившая отметить день рождения одного из товарищей в пещере. Они прошли четыре километра, после чего обнаружили, что назад дороги нет - в пещерах поднялся уровень воды в подземной реке.

Ни один из детей не умеет плавать. Военные спасатели, пользующиеся специальным оборудованием, изучают возможность применить его для детей, однако, размеры этого оборудования рассчитаны только на взрослых. Специалисты опасаются, что благоприятные условия для вывода группы на поверхность могут появиться через три-четыре месяца, когда уровень воды под землей снизиться. До тех пор, с детьми готовы оставаться, посменно, несколько военных водолазов, врачи, психологи. Спасатели говорят о вероятности прокладки телефонной линии из пещены на поверхность для разговоров детей с родителями.