Полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери

В Великобритании в городке Эймсбери рядом с Солсбери 30 июня в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция не исключает их возможный контакт с "неизвестным веществом". Об этом в среду, 4 июля сообщила в твиттре полиция графства Уилтшир.

Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые анализы для определения отравляющего вещества. Ряд мест, которые могли посетить пострадавшие, будет оцеплен в качестве мер предосторожности, говорится в заявлении полиции.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Лондон утверждает, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.

Вчера газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде сообщила, что к отравлению Скрипалей, скорее всего, были причастны два человека, которые уехали из Великобритании спустя сутки после покушения. Имен подозреваемых собеседники издания не назвали, но подчеркнули, что они почти наверняка "были связаны с Россией" и что в отношении них заведено уголовное дело.