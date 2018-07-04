СМИ сообщили о гибели сына лидера ИГ аль-Багдади в Сирии

Сын Абубакра аль-Багдади - лидера террористической организации "Исламское государство", запрещенной во многих странах мира, включая Россию, убит в сирийскомгороде Хомсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал, связанный с джихадистами.

В сообщении исламсистов говорится, что Худайфа аль-Бадри был убит в ходе операции против сирийских и российских военнослужащих рядом с теплоэлектростанцией в Хомсе. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Местонахождение самого аль-Багдади неизвестно. Однако "формулировки в сделанном во вторник заявлении подразумевают, что он все еще жив", отмечает Reuters. Ранее неоднократно поступала информация о гибели лидера "Исламского государства", но позднее её опровергали.

Власти США объявили аль-Багдади в международный розыск, за информацию о нём назначена награда до 10 миллионов долларов.

Против так называемого "Исламского государства" борется, кроме прочих, международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, также направлена на борьбу с исламистами. За два с половиной года военной операции, по официальным данным, в Сирии погибли более сорока российских солдат и офицеров.