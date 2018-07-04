На митинге в Тюмени член "Единой России" обвинила Путина во лжи

В Тюмени на митинге против повышения пенсионного возраста член партии "Единая Россия" Вера Синяева обвинила президента России Владимира Путина в обмане.

Участники протеста, организованного Российской коммунистической рабочей партией, сначала Синяеву освистали, а после проводили овациями. По словам Синяевой, она не стесняется того, что вступила в "Единую Россию", так как поверила в стабильность, которую обещал президент. "Когда Путин как военный человек дал слово, что не будет поднимать пенсионный возраст, – я голосовала за гарантию стабильности, за будущее! А он обманул! ", – цитирует Синяеву znak.com. Активистка заявила, что "доверия к Путину теперь нет" и не исключила, что после выступления на митинге у нее "могут быть проблемы".

По сообщению газеты "Ведомости", руководство "Единой России" на закрытом заседании пыталось объяснить, что, "как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать". Однако предложенное объяснение, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсии, – регионы не устраивает.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. В России продолжаются митинги протеста противпенсионной реформы.