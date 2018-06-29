"Единая Россия" просит не заявлять о поддержке пенсионной реформы

"Единая Россия" посоветовала своим отделениям не заявлять о поддержке или одобрении партией повышения пенсионного возраста в каких-либо формулировках. Об этом сообщает "Коммерсант".

Каждое отделение партии должно с 2 по 30 июля провести дискуссии по поводу пенсионной реформы. При этом приглашать на эти обсуждения рекомендуют только "дружественные СМИ", которые должны сконцентрировать внимание на том, что партия якобы "инициирует широкое общественное обсуждение" проекта реформы.

По сообщению газеты "Ведомости", руководство "Единой России" на закрытом заседании с участием представителей региональных отделений пыталось объяснить, что, "как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать" и надо объяснить это людям. Однако предложенное руководством объяснение, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсии, – регионы не устраивает, отметил один из участников заседания.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. И начнется с января 2019 года. 14 июня законопроект в первом чтении рассмотрела Государственная дума России.

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста не одобряют 82 процента россиян. Треть боится не дожить до пенсии.

В десятках городов России планируются или уже прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.