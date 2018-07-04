Семьи погибших при пожаре в Кемерове получат еще по 2 млн рублей

Родственники погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове получат дополнительно по два миллиона рублей компенсации. Соответствующий законопроект принял парламент Кемеровской области.

Средства – 120 миллионов рублей - выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет, сообщает Интерфакс.

В конце апреля власти выплатили всем родственникам погибших в результате пожара в Кемерове и тем, кто пострадал, компенсацию на общую сумму в 318 миллионов рублей. Деньги были перечислены из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания торгового центра. Кроме того, почти 70 миллионов рублей семьям погибших на пожаре в "Зимней вишне" выплатил Красный крест.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. В момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре арестованы десять человек.