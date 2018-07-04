Заключенный украинец Клых нашёлся в психбольнице в Магнитогорске

Украинец Станислав Клых, осужденный в России на 20 лет по обвинению в участии в военных действиях против российских федеральных сил во время войны в Чечне, находится в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Об этом написала в фейсбуке российская правозащитница Татьяна Щур.

Ранее о том, что Клыха собираются отправить в психиатрическую больницу, сообщил его адвокат Роман Качанов, который встретился с ним 26 июня в российской колонии в Верхнеуральске.

По данным правозащитницы, Клых чувствует себя лучше. Если при встрече с адвокатом его сознание было спутанным, а речь "плыла", то теперь он выглядит более спокойным и разумным, написала Щур. При этом у адвоката сложилось впечатление, что Клых находится под влиянием успокоительных препаратов. Сам он рассказал, что ему делают какие-то "прививки", и пожаловался, что редко водят на прогулки, а письма от матери забирают сразу после прочтения.

Правозащитница считает, что Клыху необходимо объективное обследование независимыми специалистами. Кроме того, к нему следует допустить украинского омбудсмена и главное, немедленно отправить домой.

Клых был задержан на территории России 2014 году по обвинению в участии в чеченской войне зимой 1994–1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае 2016 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политзаключенным.