Осужденный в России украинец Клых отправлен в психбольницу

Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный в России на 20 лет по обвинению в участии в военных действиях против российских федеральных сил во время войны в Чечне, отправлен из колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

По словам матери осужденного Тамары Клых, во время последней встречи с ее сыном адвокат заметил ухудшение его здоровья. 28 июня Клых должна была созвониться со своим сыном, однако разговор не состоялся. Сотрудники колонии заявили, что осужденного в исправительном учреждении нет.

Клых был задержан на территории России 2014 году по обвинению в участии в чеченской войне зимой 1994–1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае 2016 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политзаключенным.