Украинца Павла Гриба жестоко избили российские заключенные

Украинца Павла Гриба, обвиняемого Россией в "содействии терроризму", жестоко избили другие заключенные во время этапирования из Краснодара в следственный изолятор в Ростове-на-Дону.

Как написал в фейсбуке его отец Игорь Гриб, об этом рассказала адвокат Марина Дубровина после свидания с подзащитным в ростовском СИЗО. По словам адвоката, у Павла Гриба отобрали все личные вещи и продукты питания, которые ему передали украинские дипломаты; он остался в одних шортах и майке без средств гигиены и сменного белья. Павел Гриб рассказал, что его избили, узнав по какой статье он обвиняется. Он опасается, что подобное отношение к нему со стороны других российских заключенных будет и в дальнейшим,— отметила адвокат.

Игорь Гриб пишет, что его сын страдает от сильной головной боли и слабости, но ему не дают медикаменты. Ранее адвокат Дубровина рассказывала, что у молодого человека есть редкое врожденное заболевание , и "в любое время может открыться внутреннее кровотечение".

19-летний украинский студент пропал в сентябре 2017 года на территории Белоруссии. Позднее его нашли в краснодарском СИЗО. Грибу предъявили обвинение в содействии терроризму. Следствие считает его приверженцем "радикальных националистических взглядов" и членом запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. По версии СК, Гриб склонял свою знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе №26. Украинские власти требуют его освобождения, говоря о провокации российских спецслужб.