Прокурор Чечни проверит заявление Титиева о подброшенных наркотиках

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Чечни проверить заявление главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева о подброшенных ему полицейскими наркотиках.

В сообщении ведомства отмечается, что такое решение было принято после изучения сотрудниками Генпрокуратуры заключения по делу Титиева об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению правозащитника о подброшенных наркотиках.

Ранее эксперты Совета по правам человека при президенте России заявили, что проверка, проведенная по заявлению Титиева, носила предвзятый и необъективный характер. А отказ в возбуждении дела, как сообщили в "Мемориале" был оформлен задним числом.

Главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с наркотиком под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский и передал в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 24 мая суд признал отказ следствия законным.

Сам Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".