Greenpeace: более 50% нефтяных труб в России не пригодны для использования

Российская организация Greenpeace организовала тур для журналистов "Дырявые трубы" в Сургутский район Югры - для того, чтобы они смогли оценить масштабы нефтеразливов в этом районе. Первый разлив нефти был найден в двух часах езды от Сургута.

Основная причина нефтеразливов – аварии на нефтепроводах "Роснефти" из-за ржавых труб. По оценкам экологов, износ нефтепроводного парка России достигает на сегодняшний день 50-70%.

Замруководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Югры Алексей Ковалевский пояснил, что "высокоагрессивная перекачиваемая среда приводит к ручейковой коррозии, которая в 70% случаев заканчивается порывами труб".

По оценке Greenpeace, "Роснефть" недоинвестирует в замену нефтепроводов около 200 миллиардов рублей ежегодно. По официальным данным Росприроднадзора, за прошлый год на нефтепроводах "Роснефти" в Ханты-Мансийском округе произошло 3 тысячи 496 аварий – это около 10 нефтеразливов в день. В итоге нефтью оказалась залита территория в 3,5 тысяч гектаров.

В компании "Роснефть" игнорировали просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию.