Арестованный в России украинец пожаловался на условия содержания

Украинский адвокат Владимир Кияшко, обвиняемый в России в шпионаже, пожаловался на тяжелые условия содержания в следственном изоляторе Нижнего Новгорода. Об этом изданию "Медиазона" сообщил его адвокат Евгений Губин.

По словам юриста, Кияшко испытывает серьезные проблемы со здоровьем, не смотря на это его перевели в камеру размером семь квадратных метров, где у него случился гипертонический криз. Медицинскую помощь ему оказали только через три часа. Губин утверждает, что у его подзащитного нет постельного белья, он спит на матрасе и подушке, которые "в ужасном состоянии". Камера в которой находится Кияшко не проветривается, а по полу бегают тараканы. По словам адвоката, такие условия созданы с целью "оказать давление" и планирует подать жалобу во ФСИН и в прокуратуру.

Кияшко задержали в апреле 2018 года. Российские власти обвиняют его в попытке нелегально вывезти за границу оборудование, которое может быть использовано для создания оружия массового поражения. Также Кияшко предъявлено обвинение в шпионаже. При задержании у него якобы обнаружили документы для радиолокационной установки, которую используют на зенитно-ракетных комплексах С-400.