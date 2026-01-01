Преступление похоронено под бетоном. Открытие театра в Мариуполе

Оккупационные власти Мариуполя объявили об открытии городского драматического театра, в здании которого, по данным очевидцев, после российской бомбардировки в марте 2022 года погибли несколько сотен гражданских лиц.

Открытие анонсировали на 25 декабря и продавали билеты на будущие спектакли. В последний момент открытие отменили, в местных пабликах начали появляться сообщения, что спектакли начнут играть только с весны 2026-го.

В конце концов оккупационная администрация все-таки открыла театр 28 декабря – без предварительного объявления. В театре провели концерт, который посетили глава оккупационной администрации захваченной Россией части Донецкой области Денис Пушилин, российский актер Владимир Машков и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как выглядит сейчас и каким был раньше драматический театр Мариуполя

"Оккупанты имели подробные чертежи драматического театра, потому что все проекты, созданные в советский период (или их оригиналы, или копии) хранились в архивах, в частности в Москве. Поэтому это упражнение [восстановление] для них не было сложным", – говорит заместитель мэра Мариуполя Денис Кочубей.

Россия хочет скрыть то, что может стать непосредственным доказательством ее преступления

В декабре 2022 года оккупационная администрация приняла решение о демонтаже остатков уничтоженного бомбардировкой драмтеатра. Российские военные огородили руины забором сразу после оккупации Мариуполя, а строительные работы начались в начале 2023 года. Местные власти привлекли строителей из Санкт-Петербурга, мэр которого называл проект по восстановлению драмтеатра "символом российской культуры и духовного единства городов-побратимов – Санкт-Петербурга и Мариуполя".

От театра, который помнят горожане, осталась только фронтальная стена. Мариупольский театр был построен из белого камня, который доставляли из Крыма. Нынешнее здание возведено из обычного красного кирпича, который покрыли штукатуркой. Кирпич виден на фотографиях со стройплощадки, которые появлялись в российских соцсетях.

В марте 2024 года во время работ на фронтоне театра были утрачены почти все аутентичные скульптуры: из девяти оригинальных уцелела только одна. Остальные разрушились из-за обвала карниза. Вместо старых установили девять новых фигур, изготовленных в Ростове-на-Дону. Часть из них создали на основе архивных снимков, остальные представили как якобы восстановленные из фрагментов разбитых оригиналов. Сейчас на фронтоне расположены скульптуры шахтера, металлурга, колхозника и нимф с флейтами, некоторые достигают более трех метров в высоту.

На пространство перед главным фасадом положили сплошное покрытие, которое фактически превратилось в парковочную площадку (ранее это была пешеходная зона).

Его трудно назвать идентичным проекту, по которому он был построен

По фотографиям, распространенным российскими телеграм-каналами, можно судить, что речь теперь идет о театральном здании довольно типичной конструкции. Зрительный зал, судя по кадрам, почти полностью отремонтирован. В сюжетах российских телеканалов говорят, что драмтеатру в Мариуполе "не только вернули вид здания, но и сделали его современным": в холле появились пандусы для маломобильных зрителей, установили лифты, под лестницы специально заливали фундамент и облицовывали их мрамором, а помещение касс стало более просторным.

"Определенные вещи они обновили или изменили. Мариупольский драматический театр, хотя и восстановлен, но его трудно назвать идентичным проекту, по которому он был построен. Использованы другие материалы для облицовки, поэтому театр имеет немного другой цвет, изменили остекление, некоторые конструктивные элементы. Они даже не смогли воссоздать приближенные к оригиналу, с сохранением деталей, статуи на фронтоне. То есть это максимальное упрощение", – говорит Денис Кочубей.

По словам бывшего советника мэра Мариуполя, а ныне руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, реально готова только часть здания, которую видят зрители: вход, зрительный зал, сцена. "А все, что расположено дальше, две трети театра (гримерки, технические помещения) – и близко не готово. Они, скорее всего, откроют театр, сыграют спектакль и закроют его для дальнейшего ремонта", – говорит он.

Перед театром, где в 2022 году была надпись "Дети", обращающаяся к российским военным, чтобы они не обстреливали здание, установили елку. Впервые после оккупации елку на этом месте поставили в прошлом году, ее подарил Мариуполю Санкт-Петербург в 2022-м, до этого новогоднее дерево устанавливали на площади Свободы. Но дальнейшая судьба подарка неизвестна – люди предполагали, что ее могли перепродать или отправить обратно в Россию. В этом году установили старую мариупольскую елку, говорит журналистка, главный редактор сайта Мариуполя 0629.com.ua Анна Мурлыкина.

Мариупольцы: Россия отстроила драмтеатр, чтобы стереть память о преступлении

Восстановление драматического театра в Мариуполе имеет целью скрыть военное преступление и стереть память о нем, считают собеседники проекта Донбасс.Реалии.

"Россия, восстанавливая театр, хочет скрыть то, что может стать непосредственным доказательством ее преступления", – говорит Анна Мурлыкина. По ее словам, под завалами – останки погибших, а бетонирование маскирует следы преступления.

"По свидетельствам мариупольцев, с которыми я общалась до сентября-октября 2022 года, вокруг театра был трупный запах, несмотря на то, что россияне тогда начали разбирать завалы, чтобы начать строительство нового театра. Более того, российские СМИ сообщали, что в июле строители вынуждены были приостановить работы, потому что не могли там работать из-за этой вони. Там проводили дезинфекцию, а затем залили все бетоном. А что под этим бетоном? Мы не знаем. Точно известно, что под этим бетоном похоронено преступление российской армии", – рассказывает журналистка.

Это обычная тактика россиян – избегать ответственности за совершенные преступления

Театр становится инструментом для формирования нового нарратива: вместо того, чтобы помнить о блокаде города, боях, гибели людей и героизме, в памяти остается только факт открытия "российского драмтеатра", говорит Петр Андрющенко. Он проводит параллели с советской пропагандой, когда в историях о "героях-пионерах" не было правды. По его мнению, российская пропаганда работает по той же схеме: адаптирует старые нарративы, добавляет имперские элементы и использует соцсети, чтобы распространять этот упрощенный и манипулятивный образ произошедшего.

"Они создают свои воспоминания об этой войне – совсем не такие, какими они были. В этих воспоминаниях трагедии не будет, ничего не будет. Проще забыть. Им нужно, чтобы в памяти осталось "восстановление драматического театра", – объясняет руководитель "Центра изучения оккупации".

Такое же мнение высказывает и политолог, председатель общественной организации "Агентство развития Приазовья" Константин Батозский: "Нет разбомбленного театра – значит, трагедии не было. Это обычная тактика россиян – избегать ответственности за совершенные преступления, особенно военные. Поэтому смысл этого – сделать так, чтобы в памяти людей эта трагедия, во время которой погибли мирные жители, просто никогда не существовала. Вы же не видите разбомбленного театра – значит, этого никогда не было".

Заместитель мэра Мариуполя Денис Кочубей считает, что Мариуполь стал информационным проектом российской пропаганды. "Когда на месте крупнейшей трагедии стоит то же здание, там как будто бурлит культурная жизнь – значит, по мнению россиян, все, что "рассказывает украинская пропаганда" – фейк. Я не исключаю, что они в будущем будут даже целые пресс-туры возить и пытаться затащить туда иностранных журналистов – для того, чтобы показать, как восстанавливается Мариуполь, как хорошо мариупольцам живется в этом городе", – говорит он.

Отчасти это происходит уже сейчас. Недавно агентство "РИА Новости" опубликовало видео, на котором итальянский журналист Даниэле Дель Орко (в 2022 году, после оккупации Мариуполя, он приезжал в город, несмотря на полный российский контроль над ним) рассказывает о "впечатляющем восстановлении" драмтеатра.

В украинском Центре противодействия дезинформации отметили, что тезис о "впечатляющем восстановлении" драмтеатра из уст иностранца – "это типичный пропагандистский инструмент, призванный легитимизировать оккупацию Мариуполя и заменить разговор о военном преступлении картинкой "строительных успехов".

Что и когда будут показывать в театре

Несмотря на то, что российские СМИ заявляли, что восстановленный театр готов на 95%, показ премьер в нем прекратили. Сначала фигурировала дата открытия театра 25 декабря, впоследствии мероприятие отменили. Вместо этого еще до открытия в местных пабликах появилась информация, что новогодние спектакли будут показывать в здании филармонии на проспекте Металлургов, а в драмтеатре начнут играть спектакли с весны 2026 года.

То, что спектакли будут играть в филармонии, подтвердили и в самом драмтеатре.

"В связи с распространением слухов о начале продажи билетов на спектакли в обновленном здании театра, информируем о следующем: все спектакли будут проходить по адресу: просп. Металлургов, 52", – такое сообщение опубликовано в соцсетях 19 декабря. Начиная с 30 декабря, можно приобрести билеты на спектакли, которые будут проходить в здании филармонии, в частности на русскую сказку "Аленький цветочек".

"Билетов на премьеру нет. Да и не будет там никаких гражданских лиц на самом деле. Там будут исключительно бюджетники, военные, семьи, которых туда притащат по приглашениям", – убежден Петр Андрющенко.

Как реагируют на восстановление драмтеатра местные жители

В местных пабликах много возмущения "фасадной подготовкой", как ее называют. Многие считают, что ее цель – скрыть правду о бомбардировке театра.

Анна Мурлыкина говорит, что культурная среда, которая ранее формировала театральную аудиторию Мариуполя, почти полностью уехала из города. Именно эти люди были ядром театрального сообщества, и их в оккупации уже нет.

Большинство горожан до сих пор не получили жилье и живут на руинах

"Я знаю, что в Мариуполе люди не поддерживают восстановление театра. Бравые посты в социальных сетях – я не уверена, что это искренние посты и что это вообще посты мариупольцев. Потому что те люди, с которыми я общаюсь, их настроение совершенно противоположное. Те люди, которые сейчас притворяются журналистами или блогерами и записывают видео, водят экскурсии, делают репортажи, даже не знают, где там был буфет. Они называют бальный зал буфетом. И это так смешно выглядит для ценителей театра, уж точно для тех, кто там фактически вырос душой", – говорит она.

Театр для мариупольцев, живущих в оккупированном городе, не актуален на фоне разрушений, выживания и отсутствия помощи, утверждает Константин Батозский. "Большинство горожан до сих пор не получили жилье и живут на руинах. Общественный транспорт ходит очень плохо, город не связан между собой [транспортным сообщением]. За фасадом центра, который они в ускоренном режиме "восстанавливают", – просто руины, в которых выживают люди. Поэтому им этот театр абсолютно по барабану. Это просто никак не повлияет на их жизнь, потому что они сосредоточены не на том, чтобы ходить в театр, а на том, чтобы выжить", – объясняет председатель общественной организации "Агентство развития Приазовья".

Это была просто гора строительного мусора, перемешанная с остатками тел

Анна Мурлыкина вспоминает, что в прошлом году в годовщину бомбардировки мариупольского драматического театра группа горожан провела стихийный митинг у руин здания. В нем приняли участие преимущественно аполитичные местные жители, сосредоточенные на выживании и борьбе за свое жилье. Именно поэтому эта акция, по ее словам, имеет особое значение. "Российская пропаганда вообще избегает темы гибели людей в Мариуполе. Ее не существует, ее не обсуждают, она не транслируется от официальных должностных лиц оккупационной администрации. Разговоры на эту тему обрубают и пресекают. Они просто игнорируют жертв Мариуполя", – констатирует журналистка. Одновременно с этим в России активно вспоминают другие исторические трагедии – аварию на Чернобыльской АЭС, блокаду Ленинграда, а о гибели людей в Мариуполе не вспоминают, не вспоминают и 86 дней блокады в 2022 году, подчеркивает Мырлыкина.

"Я записывала свидетельства людей, которые выехали из оккупированного города и были в театре в момент взрыва. Всех их спасла какая-то случайность. Люди говорят, что это была просто гора строительного мусора, перемешанная с остатками тел. Многим просто не было возможности помогать. Несколько дней до этого места из-за бомбардировок не могли дойти даже военные, чтобы начать разбирать завалы. Кто-то заживо, возможно, умирал без помощи", – рассказывает Мурлыкина.

"Новые люди, которые приехали туда из депрессивных городов России и других республик РФ, для них это шоу. Местные жители, которые где-то пускают слезу по поводу того, что здесь люди погибли, – это там не модно", – говорит Николай Осиченко, президент телевидения Мариуполя в 2019 – 2023 годах.

В 2022 году оккупационные войска завершили разбор завалов и вывоз тел погибших. По данным руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, их похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Россияне могли вывезти не все тела погибших, а только те, которые нашли на поверхности, убеждены местные журналисты.

Точное количество жертв бомбардировки 16 марта 2022 года окончательно не установлено. По оценкам Украины и ОБСЕ, речь шла об около 300 погибших, а Associated Press, проведя детальное расследование, оценило число жертв в около 600 человек, а, возможно, больше.