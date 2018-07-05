"Коммерсантъ": Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил закрытым указом звание Героя России первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Кроме него, по данным издания, высшее звание страны получили несколько сотрудников госкорпорации "Росатом", которую ранее возглавлял Кириенко, и новый вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

Официального подтверждения информации нет. В "Росатоме", правительстве и Кремле от комментариев отказались.

Собеседники издания рассказали, что на присвоение Кириенко звания Героя России повлияла его роль в развитии атомной отрасли, а также его вклад в избирательную кампанию Путина. Сергей Кириенко стал руководителем внутриполитического блока администрации президента с сентября 2016 года. Считается, что именно он отвечал за предвыборную кампанию президента. 18 марта Владимир Путин, согласно официальным данным, впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей и был переизбран на четвертый срок.

Звание Героя России присваивается президентом "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Герою России также вручаются медаль "Золотая Звезда" и грамота о присвоении звания. На его родине по отдельному указу президента устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.