Суд отказался назначить Пирумову реальный срок по "делу рестовраторов"

Президиум Московского городского суда отказался ужесточить приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, признаному виновным по делу о хищении денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Ужесточить приговор требовала Генеральная прокуратура. Обвинение просило о новом рассмотрении дела и пятилетнем сроке наказанияя. Осенью 2017 года Пирумов был осужден на полтора года лишения свободы и освобожден в зале суда, так как уже отбыл этот срок в следственном изоляторе.

Следствие тогда утверждало, что Пирумов и другие обвиняемые по так называемому "делу реставраторов" с 2012 года похитили 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыре и других объектах. Все обвиняемые признали вину и погасили вменяемый им ущерб.

В мае 2018 года Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу он вину не признает.