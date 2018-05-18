Бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова арестовали

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство здания и фонда хранилища Эрмитажа, сообщает агентство "Москва".

О задержании Пирумова стало известно накануне. Вместе с ним по новому делу о хищениях проходят руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и директор Департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо. По версии следствия, они "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить", а полученные авансы перечислили организациям, которые контролировали сами.

Эрмитаж оценил урон от мошенничества в 860 миллионов рублей.

В октябре прошлого года Григория Пирумова приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания: чиновник с марта 2016 года находился в следственном изоляторе.

Следствие тогда утверждало, что Пирумов и другие обвиняемые по так называемому "делу реставраторов" с 2012 года похитили 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыре и других объектах.