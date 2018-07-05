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СМИ: для исполнения "закона Яровой" закупается иностранная техника

Председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая

Российские операторы связи вынуждены закупать иностранное оборудование для хранения телефонных переговоров и сообщений своих абонентов в рамках исполнения "закона Яровой", вступившего в силу 1 июля. Об этом агентству Reuters рассказали топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний.

По их словам, из-за нехватки подходящего российского оборудования ни один оператор связи из России пока не начал хранить информацию пользователей. Сейчас им приходится в спешке покупать технику у компаний Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Агентство подчеркивает, что это не соответствует распоряжению Владимира Путина, поручившего создать собственную инфраструктуру для исполнения "закона Яровой" и не зависеть в этом от Запада.

Согласно "закону Яровой", операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, операторы обязаны передавать эту информацию спецслужбам по их запросу.

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