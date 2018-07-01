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С 1 июля операторы связи начинают хранить переписку и разговоры

Положения "закона Яровой", которые обязывают операторов связи и онлайн-сервисы в течение шести месяцев хранить разговоры и переписку пользователей, вступили в силу с 1 июля. Вступает в силу и требование, по которому компании обязаны прекращать оказание услуг абоненту, если его персональные данные в абонентском договоре не соответствуют фактическим. Согласно закону, операторы должны в течение 15 дней отвечать на запросы правоохранительных ведомств о подтверждении пользовательских данных.

Антитеррористический пакет поправок, известный как "закон Яровой", был подписан президентом России два года назад. Он существенно расширяет требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 октября интернет-провайдерам необходимо будет хранить весь трафик абонентов за 30 суток.

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