Мировой судья Тверского района города Москвы сегодня назначил штраф медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента" (статья 19.7.5-2 Кодекса РФ об административно-правовых нарушениях). Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС​ Вероника Демидова, ​корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения, и сам порядок отчетности для СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета. Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда.