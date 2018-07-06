Мосгордума рассмотрит пенсионную реформу после выборов мэра

Мосгордума решила не направлять в Государственную думу отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста до осенней сессии, которая может начаться после выборов мэра. Об этом сообщает РБК.

Ранее Госдума направила документ в региональные парламенты. Отзывы на него нужно предоставить до 17 июля. Московские депутаты ушли на каникулы в начале июня, на работу они выйдут, скорее всего, 11 сентября, сказал РБК член комиссии по организации работы московского парламента Евгений Герасимов.

Издание отмечает, что в Мосгордуме решили не трогать эту спорную тему, чтобы не повлиять на результаты выборов мэра, которые назначены на 9 сентября. По словам собеседника РБК в Мосгордуме, когда законопроект только появился, депутаты массово стали получать обращения от граждан, возмущенных повышением пенсионного возраста.

Близкий к Кремлю источник рассказал, что парламенты в некоторых регионах, особенно там, где в сентябре планируются выборы, "стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Только пять кандидатов смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки все необходимые документы. Это кандидаты от "Справедливой России" , ЛДПР, КПРФ, партии "Союз горожан" и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Согласно опросу социологов, девять из десяти россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.