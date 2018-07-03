Мосгоризбирком завершил прием документов от кандидатов в мэры

Во вторник в 18:00 Московская избирательная комиссия завершила прием документов, необходимых для регистрации на выборы мэра Москвы, от претендентов на этот пост.

Только пять кандидатов смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки все необходимые документы.

Нужное для регистрации число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку представили кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин, и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец.

В течение десяти дней Мосгоризбирком проверит достоверность подписей и примет решение о регистрации или об отказе в ней.

Документы в Мосгоризбирком также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он собрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110 подписей. В связи с этим, как пояснили в комиссии, ему будет отказано в участии в выборах.

Ранее о прекращении избирательной кампании в связи невозможностью преодоления муниципального фильтра заявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и журналист Антон Красовский.

Яшин изначально отмечал, что пройти муниципальный фильтр оппозиционным кандидатам будет невероятно сложно – в связи с тем, что большинство мундепов являются членами правящей партии "Единая Россия".

Остальные претенденты на пост (всего их было 32 человека) либо сняли свои кандидатуры самостоятельно, либо не представили в избирательную комиссию необходимые для регистрации документы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.