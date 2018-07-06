СМИ: Польша планирует снести в этом году 75 советских памятников

Польский Институт национальной памяти рекомендовал властям страны снести в этом году 75 памятников, связанных с Красной армии, советскими партизанами и военнопленными, построенных после Второй мировой войны. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на список памятников, предоставленный изданию польской стороной.

В список попали памятники из 13 воеводств. Некоторые из них уже снесены. Всего четыре памятника расположены в крупных городах — это памятник благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском паркев Варшаве, два обелиска во Вроцлаве имемориальная доска в Лодзи. Остальные — в городках поменьше, а то и в глухих деревнях.

На памятники, расположенные в местах захоронения советских солдат, распространяется действие международных конвенций и договора между Россией и Польшей о захоронениях "жертв войн и репрессий". Подобных кладбищ в Польше — примерно 700. По словам официального представителя министерства культуры и национального наследия Польши Анны Бочан, Варшава придерживается мнения, что документ касается только защиты кладбищ и мемориальных комплексов и не распространяется на символические памятники братства по оружию или благодарности Красной армии, — заявила Бочан.

В прошлом году президент Польши Анджей Дуда одобрил в поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Они предусматривают снос памятников советской эпохи. На территории Польши, по разным оценкам, находится 469 таких объектов, из них 250 посвящены Красной армии.