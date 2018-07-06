Полиция: предмет с ядом "Новичок" находился в замкнутом пространстве

Британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" после того, как взяли в руки зараженный предмет, находившийся в замкнутом пространстве. К такому выводу пришли в Скотленд-Ярде, сообщает Би-би-си.

Находясь на открытом воздухе, "Новичок" должен был разложиться под воздействием солнечных лучей и влаги, рассказал Би-би-си работающий на британское правительство эксперт. По его мнению, вещество было настолько токсичным, что для заражения было достаточно контакта с незащищенной кожей.

Эксперт также сообщил, что у пострадавших из Эймсбери наблюдаются те же симптомы, что у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены "Новичком" в Солсбери четыре месяца назад.

Роули и Стерджесс по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице в Солсбери. Врачи проводят им терапию, опираясь на практику лечения Сергея и Юлии Скрипаль, которые выжили после отравления.

Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению на Скрипалей, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Россия это отрицает.

В связи с новым отравлением "Новичком" в Эймсбери министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид назвал "неприемлемой" ситуацию, когда британские граждане становятся жертвами "случайных или преднамеренных" атак или вынуждены волноваться за свою безопасность, и потребовал от российских властей объяснить, что происходит.

В Кремле заявили, что "встревожены" новым инцидентом с "Новичком", но никаких официальных обращений от Лондона в связи с ним пока не поступало.