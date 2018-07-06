МВД прекратило дело матери-одиночки Екатерины Конновой

Правоохранительные органы прекратили дело в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвинили в продаже психотропных средств через интернет. Решение было принято по итогам проверки МВД, сообщает агентство ТАСС.

Накануне о намерении взять расследование на контроль заявила российская прокуратура.

О деле москвички Екатерины Конновой, ребенок которой тяжело болен и нуждается в диазепаме, стало известно в конце июня. Сообщалось, что мать-одиночка приобрела в интернете 20 микроклизм с препаратом. Позднее она также получила вещество в ампулах через поликлинику.

Оставшиеся 5 микроклизм Коннова, воспитывающая в одиночку двоих детей, попыталась продать через интернет, чтобы вернуть часть потраченных средств. При передаче препарата ее задержали полицейские. Дело было возбуждено по статье, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Уголовное преследование Екатерины Конновой вызвало широкий общественный резонанс и активно освещалось в СМИ.