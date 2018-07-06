В Подмосковье лейтенанта осудили условно за гибель рядового

Наро-Фоминский гарнизонный суд в пятницу назначил условное наказание старшему лейтенанту Олегу Леонтьеву по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Судья переквалифицировала обвинение со статьи о превышении полномочий на статью о нарушении правил эксплуатации боевой машины, сообщила "Новой газете" председатель правления фонда "Право матери" Вероника Марченко.

Леонтьев приговорен к трем годам условно с испытательным сроком в два года, в течение которых он будет обязан не менять место жительства и регулярно отмечаться в правоохранительных органах. Защита потерпевшей стороны требовала для офицера 10 лет лишения свободы.

Сегодня Олег Леонтьев, выступая с последним словом, рассказал, что участвовал в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных. Он также попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

По версии следствия, Леонтьев был одним из командиров, отдавших приказ необученному Илье Горбунову перегнать неисправный танк по обледенелому колейному мосту зимой 2017 года. Боевая машина упала в реку, рядовой погиб. Олег Леонтьев вины не признал.