В России возбуждено новое уголовное дело против Александра Винника

Против задержанного в Греции россиянина Александра Винника возбуждено новое уголовное дело в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую Генпрокуратуру. 5 июля российская сторона направила греческим властям очередной запрос на экстрадицию россиянина. Уточняется, что марте и апреле Винник признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. Новое уголовное дело возбуждено на основании этих показаний.

Кроме того, Генпрокуратура поручила Следственному комитету проверить информацию о готовившемся на Винника покушении в греческой тюрьме. По данным российских властей, информация о том, что заключённого планировали убить, появилась в мае. Преступники якобы хотели использовать тактильный яд. Греческая полиция предотвратила нападение.

Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле прошлого года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов.

В октябре прошлого года суд в Салониках постановил выдать Винника Соединенным Штатам. Позднее совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника.

Экстрадиции Винника с июня 2018 года добивается и Франция. Там россиянина обвиняют во взломе электронной почты нескольких тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов в интервью РИА Новости заявил, что сегодня суд в Салониках пытался выдать его подзащитного Франции по ускоренной процедуре, действующей между странами Евросоюза. Мусатов утверждает, что заседание суда было организовано с грубыми нарушениями – о нем не уведомили ни адвокатов, ни самого Винника. Одному из адвокатов удалось сорвать заседание. Суд перенесён на 11 июля.

Сам Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием.