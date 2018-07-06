Вышинского подозревают в хранении оружия

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, обвиняемый на Украине в госизмене, подозревается в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В ходе проведенного обыска в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского были обнаружены и изъяты пистолет и патроны к нему, - написала она на своей странице в Фейсбуке. - По результатам судебно-баллистической экспертизы указанный пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906".

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. "Правоохранители установили, что медиаструктура использовалась страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - сообщила тогда представитель СБУ Елена Гитлянская. 17 мая Херсонский горсуд арестовал журналиста на два месяца.

Украина предлагала обменять Вышинского на осужденного в России украинца Олега Сецнова. Президент России Владимир Путин заявил на это, что "Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди" и назвал два обвинения "несопоставимыми вещами".