"Список-23". Кого Киев предлагает Москве обменять на украинцев

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала имена россиян, которых Киев готов передать Москве в обмен на осужденных в России украинцев. В него вошли 23 человека. Геращенко заявила, что их могут обменять на режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко и Павла Балуха, журналиста Романа Сущенко, 20-летнего Павла Гриба и блогера Артура Панова. "Радио Свобода" выяснило, за что Украина удерживает этих россиян.

Виктор Агеев. 10 лет лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Вооруженные Силы Украины сообщили, что в июне прошлого года в Луганской области была обезврежена диверсионно-разведывательная группа сепаратистов. Бойцы 93-й бригады ВСУ взяли в плен четырех человек. Одним из них был 22-летний Агеев - житель Алтайского края. В интервью украинскому каналу "1+1" он признавался, что служит в Вооруженных Силах России по контракту. Изначально Агеев заявил, что он подписал его в марте 2017 года в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. Спустя четыре дня его отправили в Луганскую область.

"Радио Свобода" писало, что впоследствии Агеев изменил свою позицию и рассказал, что контракт был подписан уже на территории так называемой ЛНР, в Луганске: "Это было мое желание, там служить. Мы приехали, нас встретили и отвезли в военкомат Луганска, где мы прошли повторную медицинскую комиссию, и затем я прибыл в подразделение в качестве российского военнослужащего".

Министерство обороны России заявляло, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, и что он не подписывал контракт на службу.

Александр Баранов. 13 лет лишения свободы за государственную измену и дезертирство, Максим Одинцов. 14 лет лишения свободы по тем же статьям.

Баранова и Одинцова задержали в ноябре 2016 года на границе с Крымом. Они - бывшие украинские военные, который после аннексии полуострова в 2014 году перешли на сторону российской армии. Министерство обороны России расценило задержание как похищение своих военнослужащих. Баранов и Одинцов во время судебного заседания заявили, что считают себя гражданами России.

Позиция обвинения заключалась в том, что военнослужащим, которые на март 2014 года входили в личный состав части А1100, приказали передислоцироваться на материковую Украину. Они не выполнили приказ. Сам Баранов заявлял, что не совершал государственной измены и дезертирства, потому что на тот момент уже не был гражданином Украины. По словам адвоката Валентина Рыбина, это стало возможным из-за указа о лишении гражданства военнослужащих из Крыма. Его якобы подписал экс-президент Украины Виктор Янукович в марте 2014 года. Однако на тот момент Верховная Рада уже отстранила его от обязанностей главы государства. Соответственно, он не мог подписывать указы.

Александр Валихидис. 10 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Валихидиса задержали в конце июля 2014 года во Львове. Местное издание Zaxid.net писало, что он родился во Львове, там же окончил школу. Затем переехал в Мурманск, где 18 лет работал в отделении МВД. По словам младшего работника юстиции прокуратуры Львовской области Георгия Зенина, у мужчины были проблемы с российским законодательством. Какие - Zaxid.net не уточняет. По данным с сайта Work.ua, на который ссылается региональное издание, Валихидис с 2006 по 2012 годы работал в Крыму. СБУ утверждает, что он переехал во Львов в 2012 году, где работал "под прикрытием предпринимательства".

В спецслужбе заявили, что Валихидис "по заданию российской военной разведки должен был создать агентурную сеть из числа бывших и действующих военнослужащих". Его задержали, когда, по мнению СБУ, "он пытался получить данные о командировке военных в район АТО".

Вячеслав Высоцкий.

Точно неизвестно, кого именно Киев включил в свой список. Вероятно, речь идет о гражданине Латвии Вячеславе Высоцком, который участвовал в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Как писало агентство Regnum, в июле 2015 года человек с таким же именем получил убежище на территории России. Сам Высоцкий в интервью “Газете.ру” рассказывал, что уехал в Донбасс летом 2014 года “воевать за русский мир”. Из-за этого в Латвии против него возбудили уголовное дело.

Руслан Гаджиев. 15 лет лишения свободы по обвинению в преступлениях по сразу нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: теракт, создание террористической организации, незаконное обращение с оружием, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ведение агрессивной войны

Гаджиева взяли в плен в январе 2015 года во время боев под Дебальцево. Он управлял танком, который штурмовал опорный пункт сил АТО. Тогда погибли девять украинских военных, еще 12 получили ранения. Во время допроса в СБУ мужчина рассказал, что он был задержан в России за вождение в нетрезвом виде. Его арестовали и посадили на 15 суток. Сотрудник полиции предложил ему “помочь в военном деле” и пообещал после этого закрыть дело. По словам Гаджиева, он должен был “помыть танки от солидола и "протянуть" их", поэтому оказался в Донбассе.

Позже, уже во время суда, мужчина заявил, что сказанное на камеру - неправда. В беседе с корреспондентом “Газеты.ру” мужчина рассказал, что приехал в Луганск в 2014 году и принимал участие в боях, но деньги за это не получал. Его жена объясняла поступок мужа следующим образом: “Руслан говорил, что надо людям помочь, он много телевизор смотрел, переживал, что из-за политиков гибнет мирное население, все кругом разрушено”.

Когда особого права нет на территории России, возможно все

Валерий Гратов.

Его задержали в июне прошлого года, когда он выезжал из Украины в Приднестровье по поддельному паспорту. При досмотре у него нашли телефоны “первых лиц ПМР и людей из РФ, орден Красная звезда, смартфон, флеш-носители информации”, сообщал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, на флешке было множество совместных фотографий Гратова с людьми из руководства самопровозглашенной ДНР, которых Киев считает террористами. “Укринформ” со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко писало, что Гратов семь лет охранял главу Приднестровья Игоря Смирнова.

С 2014 года он был в Донбассе, где, как пишут украинские СМИ, готовил боевиков и возглавлял “Союз десантников Донбасса”. Цаплиенко отмечал, что, по данным украинской контрразведки, ФСБ планировала назначить Гратова заместителем "министра госбезопасности Приднестровья".

Владислав Гречин.

Его задержали в марте 2016 года в Одессе. СБУ считает, что в составе диверсионной группы из ЛНР он готовил теракт на юго-востоке Украины. По данным спецслужб, они должны были напасть на тюрьму и устроить взрыв во время религиозного праздника. Им предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Олег Доронин. 13 лет лишения свободы за нарушение порядка въезда в зону АТО, ношение оружия, участие в террористической организации и ведение агрессивной войны группой лиц.

Доронина задержали в начале июля 2015 года возле города Попасная. Он воевал на стороне сепаратистов в батальоне “Призрак”, а затем числился в “Первом казачьем полку имени Платова”. По версии обвинения, он совершил минимум шесть разведывательных вылазок. “Медиазона” со ссылкой на приговор украинского суда писала, что сначала Доронин хотел служить в российской армии, но ему отказали из-за судимости. Позже в военкомате ему дали понять, "условием его призыва на срочную военную службу в ряды ВС РФ с непогашенной судимостью может быть его участие в ведении агрессивной войны против Украины".

Валерий Иванов.

Житель Архангельска, задержанный в Станице Луганской летом 2015 года. На тот момент он находился на территории Украины около полугода. По словам Иванова, он приехал "помогать ЛНР бороться с фашистским режимом". На видео допроса мужчина заявил, что был добровольцем во время двух чеченских войн.

Игорь Кемаковский.

Был задержан дважды - летом 2015 года и две недели назад. “Коммерсантъ” писал, что он работал директором центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а СБУ называло его “агентом ФСБ”. Спецслужба заявила, что впервые он приехал на территорию Донбасса "по заданию российских спецслужб" осенью 2014 года. За каждую поездку он якобы получал 160 тысяч рублей.

В “ДНР” Кемаковский работал советником мэра Дебальцево Александра Афендикова. Он сам признался, что бывший преподаватель “помогал восстанавливать разрушенные дома, придумывал разные программы типа “тимуровцев”. Перед поездкой в “ДНР” Кемаковский действительно контактировал с сотрудниками ФСБ, утверждал Афендиков. Те просили отслеживать, как распределяется гуманитарная помощь, поставляемая в Дебальцево.

Ольга Ковалис и Павел Черных.

Были задержаны в конце апреля 2015 года на блокпосту около Мариуполя. Это - семейная пара из России, которую СБУ подозревает в организации и участии террористической группировке. По данным активистов из “Медийной инициативы за права человека”, находясь в ДНР, они собирали данные о передвижениях украинских войск и планировали теракты. СБУ считает, что они действовали в Мариуполе, Донецке, в Волновахском и Володарском районах Донецкой области. Уже три года Ковалис и Черных находятся в СИЗО.

Идут политические игры между Россией и Украиной. Пора их прекратить и освободить людей

Василий Кусакин. 8 лет лишения свободы

Уроженец Якутии приехал в Донбасс в июне 2015 года. Он принимал участие в боевых действиях в составе подразделения военной разведки "Тайфун” на стороне сепаратистов. Во время судебного заседания один из свидетелей по этому делу сказал, что Кусакин получал 20 тысяч рублей, участвуя в войне. Сам мужчина полностью признал свою вину.

Владислав Макаров. 9 лет лишения свободы по обвинению в сборе и передаче российским спецслужбам секретной информации.

Украинские спецслужбы считают, что мужчина передавал данные об управляемом артиллерийском снаряде "Цветник". Его задержали в марте 2014 года. Но тот момент это была новейшая разработка украинской оборонной промышленности. Сам Макаров утверждал, что данные о “Цветнике”, которые у него нашли при задержании, ему подбросили.

Евгений Мефёдов.

Был активистом одесского “Антимайдана”, участвовал в столкновениях 2 мая 2014 года. Он сам утверждал, что приехал в Одессу как турист, а в Доме Профсоюзов, где произошел пожар, хотел спрятаться. В сентябре прошлого года суд оправдал его по делу о массовых беспорядках в Одессе. Однако в тот же день его немедленно задержали за посягательство на территориальную целостность Украины

Денис Сидоров.

Участвовал в войне на юго-востоке Украины. В сентябре 2016 года 35-летний москвич сдался в плен. Главное управление разведки Украины сообщило, что он рассказал о деятельности кадровых офицеров и подразделений Вооруженных сил России на востоке страны.

Максим Сливка.

Детальной информации об этом человеке нет. Однако украинская служба "Би-би-си" указывает, что его задержали в сентябре 2015 года в Киеве по обвинению в теракте. Об этом же пишет и украинское издание Gazeta.ua

У значительной части общества есть желание передать осужденных

​Лариса Чубарова. 11 лет лишения свободы по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на территориальную целостность Украины

Чубарову задержали в Харькове в апреле 2015 года. СБУ утверждала, что при обыске у нее нашли антиукраинскую символику, взрывчатое устройство и военное снаряжение. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик рассказывала, что один из свидетелей узнал в Чубаровой женщину, которая пытала и расстреливала украинских военнопленных. Кроме того, с июня 2014 года в ДНР она работала комендантом в нескольких захваченных сепаратистами городах. По данным правоохранительных органов, женщина также передавала руководству самопровозглашенной республики информацию о численности личного состава и передвижения подразделений Вооруженных сил Украины.

Евгений Шаталов.

Его задержали в январе прошлого года в Мариуполе. На видео, опубликованным пресс-центром штаба АТО, он рассказал, что переехал в Донецк из Краснодарского края еще в 2013 году "пробовать искать свою жизнь". Там он работал грузчиком, но в 2015 году "устроился в воинскую часть" в самопровозглашенной республике из-за тяжелого материального положения. "Сидел в Центре боевого управления на пункте управления разведки. Принимал доклады об обстрелах, проверял их, звонил на позиции и докладывал на пункт разведки корпуса", – сообщил он. В Мариуполе у Шаталова была девушка, к которой он и поехал. По его словам, к моменту задержания он перестал работать на ДНР.

Информации об Анатолии Бусыгине, Сергее Егорове и Алексее Седине нет. В список также не вошел бывший главный редактор “РИА Новости - Украина” Кирилл Вышинский, которого задержали в Киеве в мае этого года. Его обвиняют в государственной измене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что пока Москва не рассматривает возможность обмена Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Полного списка осужденных в России украинцев, которых Москва готова обменять, также нет. Однако этот вопрос неоднократно поднимался, в том числе и во время последнего разговора Владимира Путина с Петром Порошенко.

Член Правления международного общества "Мемориал", член совета по правам человека при Президенте России Сергей Кривенко в разговоре с “Радио Свобода” заявил, что обмен заключенными между странами возможен.

- Предугадать довольно сложно, но в принципе обмен возможен. Например, в 2016 году обменяли Надежду Савченко на российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Был прецедент, когда граждане Украины, находящиеся в тюрьмах на территории Крыма, были переданы Киеву. Так что исключать вероятность обмена в сложившихся условиях нельзя, но предугадать ничего нельзя.

- Что может этому помешать?

- Злые силы в лице силовиков и политиков. Но важно понимать, что у значительной части общества есть желание передать осужденных властям. И если этих людей обвиняют по статье, которая предполагает уголовное наказание, то украинская сторона найдет выход, как продолжить наказание. Но если осуждены люди неповинные, и это политические заключенные, то их могут освободить от несения наказания. Когда особого права нет на территории России, возможно все.

Правозащитница и журналистка Зоя Светова в беседе с "Радио Свобода" заявила, что нет причин, кроме политических, почему такой обмен может не состояться:

- Он не только возможен, обмен нужно сделать в самые короткие сроки. Я не вижу никаких препятствий, кроме наличия политической воли с обеих сторон. Насколько я слышала, Украина на это согласна, она сама предложила список россиян. Я не вижу никаких причин для продления этой ситуации. Тем более, что Олег Сенцов продолжает свою бессрочную голодовку как раз за освобождение всех украинских политических заключенных. И это нужно сделать как можно быстрее. Я вообще не понимаю, почему все так долго тянется!

- Почему Москва до сих пор не предоставила список украинцев для передачи Киеву?

- Мы точно не знаем, был ли этот список. Да, он не опубликован, но, по-моему, на встрече [уполномоченной по правам человека в России] Татьяны Москальковой с [ее украинской коллегой] Людмилой Денисовой такой список был передан. Я допускаю, что такой разговор идет.

Если обмен состоится, то он будет первым таким крупным с 2014 года. Последний раз, когда Киев и Москва обменивались заключенными, был в июне 2016 года. Тогда в Россию вернулись одесские журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко. В Украину приехали Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. И я хочу напомнить, что с тех пор не было публичных помилований со стороны Владимира Путина.

- Почему Украина не включила в список Кирилла Вышинского?

- Мне кажется, его готовят для передачи на Романа Сущенко. Как правило, людей, обвиненных в шпионаже, обменивают друг на друга. Идут политические игры между Россией и Украиной. Пора их прекратить и освободить людей.

"Радио Свобода" обратилась за комментарием к Ирине Геращенко, но к моменту публикации материала она его не предоставила.