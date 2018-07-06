Вечер из жизни волонтера на ЧМ-2018. Фильм "Дай пять!"

Катя живет в Ростове-на-Дону, учится на экономиста, подрабатывает в "МакДональдсе" и слушает рэп. На время проходящего в России чемпионата мира по футболу она стала волонтером, – ходит с огромной поролоновой рукой и предлагает фанатам "дать пять".
Фильм Максима Пахомова.
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