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Признаки жизни

Вечер из жизни волонтера на ЧМ-2018. Фильм "Дай пять!"

Дай пять!
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Дай пять!

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Фильм Максима Пахомова.

Катя живет в Ростове-на-Дону, учится на экономиста, подрабатывает в "МакДональдсе" и слушает рэп. На время проходящего в России чемпионата мира по футболу она стала волонтером, – ходит с огромной поролоновой рукой и предлагает фанатам "дать пять".

Фильм Максима Пахомова.

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