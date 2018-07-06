В Адыгее блогер пожаловался на избиение в отделе полиции

В Адыгее сотрудники полиции избили видеоблогера Евгения Ширманова, после того, как он сделал им замечание за нецензурную брань. Об этом пострадавший рассказал в одном из своих видеороликов.

По словам Ширманова, 2 июля он пришел в отдел полиции, после того, как его избили неизвестные во дворе своего дома. В участке он встретился с мужчинами в гражданской одежде, которые представились сотрудниками полиции. Ширманов утверждает, что они ругались матом, и он сделал им замечание. После этого один из полицейских напал на него. Блогер успел записать конфликт на диктофон. Ширманов получил несколько ссадин и ушибов, также ему порвали сумку, за которую его якобы тащили по земле.

17 июня неизвестные напали на Ширманова во дворе его дома. Блогеру распылили в глаза перцовый болончик и сильно избили. 25 июня злоумышленники пытались поджечь его загородный дом.