Заявление исполнительного директора BBG Джона Лэнсинга

Исполнительный директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лэнсинг отреагировал на постановление суда в Москве, который 5 июля оштрафовал медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".​

Принятое решение не может быть интерпретировано иначе как атака на независимые медиа, работающие в интересах российской аудитории.

Закон "об иностранных агентах" был применен только к медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) – некоммерческой организации, финансируемой Конгрессом США, и к "Голосу Америки" (VOA).

Международное вещание США защищено законодательством, которое гарантирует медийным компаниям редакционную независимость в определении их контента. Поэтому ни RFE/RL, ни кто-либо работающий на эту компанию не являются агентом правительства Соединенных Штатов. Закон "об иностранных агентах" представляет собой политическую атаку на влиятельную американскую организацию и попытку дискредитировать точную и надежную информацию, которая ежедневно предоставляется российской аудитории.

В дополнение к воспрепятствованию свободному обмену идеями этот закон ложно стигматизирует наших журналистов и ставит их в условия, при которых они подвергаются риску.

Постановление суда означает эскалацию кампании против Радио Свободная Европа / Радио Свобода и "Голоса Америки". Это постановление вызывает беспокойство и является неприемлемым. Но оно не заставит нас отказаться от выполнения нашей миссии –информировать людей в России и во всем мире о ценностях свободы и демократии и вовлекать их в поддержку этих ценностей.

5 июня ​мировой судья Тверского района города Москвы назначил штраф медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента" (статья 19.7.5-2 Кодекса РФ об административно-правовых нарушениях).​ Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС​, ​корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения и сам порядок отчетности для СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета.