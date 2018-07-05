Президент РСЕ/РС Том Кент: "Власти России препятствуют нашей деятельности"

Мировой судья Тверского района города Москвы сегодня назначил штраф медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции "иностранного агента" (статья 19.7.5-2 Кодекса РФ об административно-правовых нарушениях).

Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС​, ​корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения, а практика отчетности для СМИ – "иностранных агентов" вступила в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета. Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда.

Как заявил президент РСЕ/РС Том Кент, применение закона "о СМИ – иностранных агентах" против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности. Судебный процесс против РСЕ/РС – новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов, считает Кент.

По мнению президента РСЕ/РС, вступивший в силу в декабре прошлого года закон "о СМИ – иностранных агентах" с самого начала ставил перед собой политические цели: "Из всех иностранных средств массовой информации, работающих в России, только СМИ, финансирование которых осуществляется на основании грантов Конгресса США, наделены статусом "иностранных агентов". Только эти СМИ стали объектом запутанных и неясных требований российского закона. Мы рассматриваем этот закон как направленный исключительно против нас. Законы США гарантируют редакционную независимость нашей корпорации. Любые предположения о том, что РСЕ/РС является агентом какого-либо правительства, являются ложными. Такие предположения уже сказались на наших возможностях работать в России, они представляют собой угрозу для наших сотрудников в России".

Руководство РСЕ/РС приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация работала бы в России на тех же условиях, на которых телеканал RT работает в США

В течение последнего года официальные российские представители и связанные с Кремлем средства массовой информации обвиняют медиакорпорации РСЕ/РС и "Голос Америки" в попытках подорвать политическую систему страны. Корреспондент РСЕ/РС в аннексированном Россией Крыму Николай Семена в сентябре 2017 года приговорен к условному сроку заключения за "призывы к сепаратизму". Другой внештатный сотрудник корпорации, Станислав Асаев, около года удерживается в заключении сепаратистами на востоке Украины по обвинениям в шпионаже. Корреспонденты Русской службы Радио Свобода летом прошлого года подверглись нападению во время выполнения редакционного задания в Краснодарском крае. В июне 2018 года российские представители потребовали удаления с одного из сайтов РСЕ/РС двух публикаций, одна из которых рассказывала о пытках задержанных в полиции на территории Чечни.

И прежде российские власти использовали юридические механизмы для того, чтобы затруднить деятельность РСЕ/РС. В начале 2000-х годов региональные радиостанции, ретранслировавшие программы Радио Свобода, были обвинены в несоблюдении правил пожарной безопасности и финансовых нарушениях. Партнерская сеть, включавшая в себя около 35 радиостанций, в результате была разрушена. С 2012 года Радио Свобода лишена возможностей эфирного вещания на территории России.

Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала RT в качестве "иностранного агента". Руководство РСЕ/РС приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация действовала бы в России на тех же условиях, на которых телеканал RT работает в США. RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничены.

В опубликованный Министерством юстиции список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента", внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода, медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (Интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 23 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока на 25 языках. Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.