ОБСЕ и Госдепартамент осудили закон о СМИ-"иностранных агентах"

Государственный департамент США обвинил власти России в оказании давления на независимых журналистов - в связи с так называемым законом о "СМИ-иностранных агентах". Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт прокомментировала решение московского суда о штрафе в отношении медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также поправку, которую сейчас рассматривает Госдума - о возможности внесения физических лиц, сотрудничающих с зарубежными СМИ, в число "иностранных агентов". "Соединенные штаты вновь призывают Россию... соблюдать основные права, включая свободу высказывания" - заявила Нойерт.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир подверг критике решение суда в отношении Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заявив, что закон о СМИ-"иностранных агентах" сокращает пространство свободы прессы в России.

Исполнительный директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лэнсинг назвал решение суда атакой на независимые медиа, работающие в интересах российской аудитории. Он подчеркнул, что закон "об иностранных агентах" был применен только к медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода – некоммерческой организации, финансируемой Конгрессом США, и к "Голосу Америки".

При этом международное вещание США защищено законодательством, которое гарантирует медийным компаниям редакционную независимость в определении их контента. Поэтому ни РСЕ/РС, ни кто-либо работающий на эту компанию не являются агентом правительства Соединенных Штатов - говорится в заявлении.

5 июня ​мировой судья Тверского района города Москвы назначил штраф медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".​ Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС​, ​корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения и сам порядок отчетности для СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета.