Саммит напрасных надежд. Юрий Федоров – о перспективе Хельсинки

Если не случится чего-то непредвиденного, то скоро сбудется мечта Владимира Путина: он встретится с Дональдом Трампом. Политики и журналисты пытаются угадать, смогут ли два президента договориться хоть о чем-нибудь. Нет недостатка и в оценках. Одни эксперты укоряют Трампа за согласие встретиться с российским правителем, чья международная репутация, мягко говоря, невысока. Другие надеются, что эта встреча станет началом нормализации российско-американских отношений. Москва и Вашингтон, считают оптимисты, могут согласиться начать те или иные переговоры. Однако итоги саммита в Хельсинки могут разочаровать его будущих участников.

Разумеется, для Путина куда важнее сам факт встречи с американским "партнером", чем ее результат: он выходит из унизительной международной изоляции. Москва немедленно объявит, что без Путина невозможно решить ни одну мировую проблему, а "новая Ялта" не за горами. Лавровские дипломаты намекнут, что тет-а-тет Путин и Трамп нашли общий язык, а потому ни Украине, ни странам Балтии, ни Польше не стоит рассчитывать на американскую помощь в случае российского вторжения. Не исключено, удастся спровоцировать американского президента на какое-нибудь нелепое высказывание, вроде того, что "Крым российский, потому что там говорят по-русски".

В любом случае Кремль изобразит саммит в Хельсинки как очередной успех и заставит соседние страны понервничать. И, верно, частичную победу Путин уже одержал. Но его главная цель – отмена или смягчение санкций – недостижима. Сделать это Трамп не сможет, даже если очень захочет. Поэтому победа Кремля – тактическая, сиюминутная. Через несколько недель, максимум месяцев, ситуация может выглядеть совсем иначе.

Путин хочет войти в историю как деятель, сопоставимый с Петром Первым или Екатериной Великой

Белому дому, в свою очередь, нужна не встреча сама по себе, но убедительный успех. Беседа с Путиным один на один будет немедленно воспринята политическими противниками Трампа, а их немало, как свидетельство его "особых отношений" с Москвой, даже без видимых уступок с американской стороны. А уж если такие уступки будут, то неприятностей не избежать. Скорее всего, в представлении Трампа "поладить с Россией" – означает уговорить Путина уйти из Донбасса, отказаться от поддержки Башара Асада, перестать нарушать Договор по ракетам средней и меньшей дальности и так далее. В Белом доме, возможно, надеются повторить сингапурский прорыв, сделать Путину предложение, от которого он не сможет отказаться. Увы, это типичная ошибка: принимать желаемое за действительное, и вызвана она застарелым непониманием натуры Путина и его политических мотиваций.

В Сингапуре, действительно, удалось заметно снизить вероятность войны на Корейском полуострове. Правда, это успех не столько Трампа, сколько председателя КНР Си Цзиньпина, которому осточертела ядерная самодеятельность Ким Чен Ына, чреватая вооруженной эскалацией вблизи китайских границ и наращиванием военного присутствия США в регионе. После двух визитов к товарищу Си Ким Чен Ын счел его аргументы вполне убедительными и сделал несколько шагов навстречу США. В отношениях же с Путиным рассчитывать на помощь Китая Трампу не приходится. В Пекине столетиями умели "использовать ближних варваров против дальних" и наоборот. Поэтому там поддержат "варваров ближних", то есть Кремль, с тем чтобы осложнить жизнь "варварам дальним", обитающим в Вашингтоне.

Кроме всего прочего, Путин не похож на Ким Чен Ына. Это – намного более зловещая и опасная фигура. Его, судя по всему, обуревает комплекс уязвленного честолюбия и тщеславия. Путин хочет войти историю как деятель, сопоставимый с Петром Первым или Екатериной Великой. Как и многие внутреннее слабые и неуверенные в себе люди, он считает жестокость и упрямство проявлением силы. Отсюда – любимая формула российской верхушки: мы "не прогибаемся" под давлением или "внешними обстоятельствами". Путин ненавидит Запад, боится его и одновременно убежден в прогрессирующем ослаблении США и Европы. Стоит подождать, уверен он, и ЕС и НАТО развалятся, а Европа, как перезрелый плод, сама упадет на российскую ладонь. Соответственно, попытка договориться с ним о том или ином компромиссе обречена на провал. Многие в Вашингтоне это понимают, однако у Трампа, похоже, иное мнение. Возможно, после саммита в Хельсинки оно измениться.

Допустим все же, что Путину и Трампу удастся найти общий язык. Обычно имеют в виду согласие России на вывод проиранских формирований из Сирии или как минимум из ее юго-западных районов на границе с Израилем и договоренность о начале переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Первое для Трампа может быть действительно важным. Иран считается в Вашингтоне одним из самых опасных врагов США. Перспектива возникновения "шиитского пояса", охватывающего Ливан, населенные алавитами районы Сирии, шиитов Ирака, Саудовской Аравии и Бахрейна никакого энтузиазма в США не вызывает. Но сможет ли Путин заставить иранцев уйти из Сирии? Ввязавшись в войну в этой стране, Путин позволил "хвосту" – Асаду и Ирану – "вилять собакой", Россией. У Москвы, по сути дела, есть только один инструмент давления на Дамаск и Тегеран: угрожать выводом своей военной группировки. Но понятно, что такие угрозы не более чем блеф: если Путин выведет свою авиацию и наземные части из Сирии, то режим Асада рухнет, а этого Кремль допустить не может.

Нельзя исключать, что в Хельсинки Путин и Трамп договорятся начать "переговоры о переговорах" по контролю над ядерными вооружениями, а Трамп в ответ пообещает, например, не наращивать военный потенциал в Балтийском или Черноморском регионах. Российские "политологи по вызову", в том числе считающиеся независимыми, и их партнеры на Западе немедленно объявят это серьезным прорывом в снижении международной напряженности. Но, во-первых, предварительные консультации о повестке дня и других ключевых моментах будущих реальных переговоров по ядерным вопросам могут длиться неопределенно долго. Во-вторых, если даже они начнутся, то российская делегация будет день за днем повторять тоскливое вранье, что это не Россия, а США нарушают Договор по ракетам средней и меньшей дальности, что российское тактическое ядерное оружие никому в Европе не угрожает. Но дело в том, что именно это оружие вызывает особую озабоченность на Западе. Предполагается, например, что российские войска, прорвавшиеся на первом этапе войны к Варшаве или к Кракову, остановят контрнаступление НАТО десятком-другим тактических ядерных ударов. Последние, хоть и тактические, превратят в пепел большую часть Центральной и Восточной Европы. Неудивительно, что обсуждать тактическое ядерное оружие Москва категорически отказывается.

Пройдет совсем немного времени, и в Вашингтоне поймут, что саммит в Хельсинки помог Путину выйти из изоляции, но ничего хорошего США не принес. И тогда, чтобы избежать обвинения в содействии Кремлю, Трампу, осознавшему, что договориться с Путиным невозможно, придется повторить каноническую фразу "Я хотел как лучше", закрутить гайки, усилить санкции и развернуть войска в Польше.

Юрий Федоров – политический эксперт

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