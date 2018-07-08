Обнищание отдыхающего. Как благополучно вернуться из отпуска

Cразу несколько российских туроператоров в последнее время заявили о приостановке или прекращении деятельности. Компания "Натали Турс" аннулировала все туры с вылетом с 4 июля по 30 сентября из-за невозможности договориться с принимающими партнерами, DSBW-Tours прекратила свою деятельность, потому что не может исполнить обязательства перед клиентами и банком. О прекращении деятельности также заявил туроператор "Матрешка-Тур", а "Аврора-БГ" отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Тем не менее, эксперты считают, что это проблемы отдельных компаний, а не системный кризис туристической отрасли.

​

У каждой российской компании, которая сейчас испытывает трудности, разные истории, что не позволяет говорить о кризисе в туристической сфере. Долгожители на рынке "Натали Турс" и DSBW-Tours, которые существуют уже более четверти века, столкнулись с заметными проблемами еще в 2015 году. По словам директора Ассоциация туроператоров России Майи Ломидзе, три года назад у этих компаний стали появляться сложности с заселением туристов. В 2016 году Ассоциация получила запрос из Министерства культуры, курирующего отрасль, по поводу ситуации с "Натали Турс".

– Мы тогда проинформировали об объективно существующих рыночных симптомах: компания сворачивает программы, ставит цены на 30 процентов ниже рыночной. Но ничего не было сделано. На наш взгляд, регулятор, то есть Ростуризм, мог бы купировать эти проблемы немного раньше, не дожидаясь таких неприятных последствий для потребителей.

Увидев проблемы туроператора, партнеры решили подстраховаться на случай, если у компании не будет возможности платить

Петербургская компания "Матрешка Тур" столкнулась с проблемами несколько иного плана. "Матрешка" начала работать в 2015 году после череды банкротств 2014 года, когда разорились сразу несколько крупных туроператоров. Выйдя на обескровленный рынок, компания смогла перетянуть на себя спрос, но допустила ошибку. Она вышла на сложное направление – китайский остров Хайнань, где у всех туроператоров возникали проблемы из-за авиавластей этого острова: проблемы с авиаперевозками, получением разрешений, слотов и так далее. "Матрешке" не дали разрешение на полет чартерной авиакомпании, на острове застряли туристы и их пришлось вывозить регулярными рейсами. Туроператору пришлось продлить туристам проживание в отелях. Потом пришлось совсем снять эту программу и вернуть деньги тем туристам, которые уже купили туры. После этого партнеры компании в других странах потребовали у "Матрешки" предоплату за программы отелей. Увидев проблемы туроператора, партнеры решили подстраховаться на случай, если у компании не будет возможности платить. "Матрешке" пришлось снять и эти программы и вернуть деньги туристам. В итоге компания ушла с рынка.

Вялый рынок

Несмотря на то, что у каждого туроператора своя история неудачи, все они развивались на основе общей ситуации на рынке: обманчиво высокого спроса на туры в начале года, падения курса рубля в апреле и проведения в России чемпионата мира по футболу.

Кроме того, последние две недели рынок стоит вообще – чемпионат мира по футболу

– Рынок в этом году достаточно вялый с точки зрения спроса на туристические поездки, – говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. – Весной, когда были акции раннего бронирования, то есть продажа туров на лето со скидками, случился взрывной спрос: увеличение спроса на 20-30 процентов, а по Турции вообще на 70 процентов. И кто-то предполагал, что будет такой спрос в течение года. Но, как показывает опыт, спрос во время раннего бронирования вовсе не означает, что весь сезон будет такой. Кроме того, последние две недели рынок стоит вообще – чемпионат мира по футболу.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что на спрос могло повлиять падение курса рубля и снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. В апреле, когда люди определяются, куда ехать на отдых, курс рубля снизился примерно на 10 процентов. А доходы населения за последние четыре года суммарно упали на 11 процентов.

Ирина Тюрина рассказала Радио Свобода, что в таких условиях не выдерживают туроператоры, работающие на оборотных средствах и не имеющих финансовых запасов. В их числе – "Натали Турс" и DSBW-Tours.

За эти последние купленные туры они не успевают заплатить до отъезда людей на отдых

– Туроператоры, которые ждут денег, чтобы заплатить за предыдущие купленные туры, проваливаются, потому что люди уезжают, а отели еще не оплачены. С этим мы столкнулись, прежде всего, в отношении "Натали Турс", когда на прошлой неделе в Турции и на Хайнане люди приехали отдыхать, а у них не был оплачен отель, и их попросили оплатить его повторно. Это значит, что "Натали Турс" текущие деньги, которые к ним поступают, в первую очередь направляют либо на погашение долгов, либо на оплату предыдущих туров, купленных ранее. А поскольку оборотные средства не поступают, то за эти последние купленные туры они не успевают заплатить до отъезда людей на отдых.

Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев связал проблемы компании с чемпионатом мира по футболу и успехом сборной России. В интервью РБК он рассказал, что падение продаж началось в середине апреля и обострились после начала чемпионата. Дополнительное падение продаж оценили более чем в 40 процентов. Однако эксперты считают, что чемпионат не мог так сильно повлиять на работу туроператоров: он, безусловно, снизил продажи, но это стало проблемой только для тех компаний, которые работают за счет оборотных средств.

Наши аналитики исследовали, как чемпионат скажется на спросе. По нашим оценкам, вообще никак не скажется

Для сравнения директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе напомнила ситуацию, в которую попали туроператоры в прошлом году: авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы из-за большой кредиторской задолженности. Тогда туроператорам пришлось срочно искать другие возможности отправить туристов и заплатить за перевозку повторно.

– Совокупный объем ущерба туроператоров от повторной оплаты авиаперевозки составил примерно 800 миллионов рублей, и никто из туроператоров не обанкротился, – говорит Ломидзе. – Наши аналитики исследовали, как чемпионат скажется на спросе. По нашим оценкам, вообще никак не скажется. Проведение чемпионата внезапно подрубило компанию до такого состояния, что она не может выполнить свои обязательства? Мне кажется, это несколько надуманная причина.

Собственник компании DSBW-Tours Карен Гончаров считает, что причиной нынешней ситуации является кризис 2014 года: он оказался более серьезным и затяжным, чем кризисы 1998 и 2008 годов, с которыми компании удалось справиться.

Сейчас категория людей, которые могут позволить себе интересные поездки, резко сократилась

– Мы пытались исправить ситуацию, но на падающем рынке и с постоянно сокращающейся покупательной способностью это было очень тяжело, – говорит Гончаров. – Падающий рынок – это одна из причин. Самая главная, если по-русски говорить, обнищание населения. Сейчас категория людей, которые могут позволить себе интересные поездки, резко сократилась. И это больно бьет по всему рынку.

Масштабы бедствия

Ассоциация туроператоров России подсчитала совокупную долю рынка на сегменте выездного туризма именно тех туроператоров, которые сейчас испытывают трудности. Их доля составляет менее 1 процента, поэтому масштабы бедствия невелики.

Клиенты DSBW-Tours застрахованы в двух компаниях: "Инвестстрах" и "Орбита". По оценкам туроператора, страховой суммы должно хватить, чтобы выплатить 100-процентную компенсацию всем туристам. У "Матрешки-Тур" есть страховка на 25 миллионов рублей, а сумма требований к страховщику пока что составляет 7,7 миллиона рублей. Компания "Натали Турс" также начала выплату компенсаций: 4 июля туроператор направил 800 тысяч рублей на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам.

У компании есть 156 миллионов рублей финансовых гарантий, которые могли бы пойти на компенсации несостоявшихся туров

Однако по мнению Ирины Тюриной, ситуация с "Натали Турс" более серьезна и непонятна по сравнению с другими туроператорами. Для того, чтобы запустить законный механизм компенсации, туроператор должен объявить об остановке деятельности. После этого составляется подробный реестр всех несостоявшихся туров, напротив каждого туриста указывается сумма. Таким образом подсчитывается, сколько человек пострадали, и какая нужна сумма на компенсации. Но "Натали Турс" этого не делает. По информации Тюриной, у компании есть 156 миллионов рублей финансовых гарантий, которые могли бы пойти на компенсации несостоявшихся туров, если бы компания заявила о прекращении деятельности.

– Трудно предполагать, что компания, которая аннулировала туры из-за невозможности оплатить обязательства перед партнерами, авиаперевозчиками, принимающими компаниями и отелями, найдет возможность что-то компенсировать туристам, не останавливая свою деятельность, – говорит Тюрина. – То есть из вновь поступающих средств нужно выплатить компенсацию туристам, которые не улетели, да еще и оплачивать туры, которые вновь куплены. Вариант только один – остановить деятельность компании, включить компенсационный механизм и радоваться, если этих 156 миллионов рублей хватит на возмещение убытков и на компенсацию несостоявшихся туров всем туристам, которые эти туры купили. А хватит или нет – мы этого не знаем, и этого не знает господин Воробьев тоже, потому что он точно не может сказать, сколько у него туристов купили туры и на какую сумму. И пока компания не остановит свою деятельность и не создаст реестр, мы этого не узнаем.

Туроператоры тянут до самого конца и никого не посвящают в свои финансовые проблемы

По словам Ирины Тюриной, выйти из туристического бизнеса очень сложно: продажи идут надолго вперед, есть пролонгированные обязательства перед партнерами. С 2014 года на ее памяти был только один случай, когда туроператор решил уйти грамотно и в течение полугода закрывал свою компанию: он повысил цену туров в три раза, чтобы их перестали покупать, и постепенно выполнял оставшиеся обязательства перед туристами, которые уже купили туры. Обычно туроператоры тянут до самого конца и никого не посвящают в свои финансовые проблемы. Поэтому невозможно предугадать, уйдут ли с рынка еще какие-либо компании, считает Тюрина.

Как вернуть деньги за испорченный отпуск? Это непросто, но возможно – читайте об этом в программе "Человек имеет право"