Как не сесть за лекарство и что делать, если туроператор - банкрот. Эфир в 21:05

В последние несколько дней рунет шумел из-за новой нарко-истории. Полиция в Москве задержала с поличным мать-одиночку Екатерину Коннову, решившую через интернет продать излишки лекарств, но попавшую на контрольную закупку полицейских. Сегодня стало известно, что постановление о возбуждении уголовного дела о незаконном сбыте сбыте психотропных веществ отменено. Почему подобные уголовные дела возможны в принципе расскажет президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.