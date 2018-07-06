Как не сесть за лекарство и что делать, если туроператор - банкрот. Эфир в 21:05

- В России за лето обанкротились уже несколько крупных игроков туристического рынка. Во вторник о прекращении работы объявила старейшая российская турфирма DSBW Tours, а за несколько дней до этого чартерные программы свернули туроператор "Аврора БГ» и компания "Натали Турс" — ее задолженность составляет около миллиона долларов. О том что делать туристам в подобной ситуации, как вернуть деньги и насколько может затянуться этот процесс спросим у юриста Эдуарда Шалоносова.
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В последние несколько дней рунет шумел из-за новой нарко-истории. Полиция в Москве задержала с поличным мать-одиночку Екатерину Коннову, решившую через интернет продать излишки лекарств, но попавшую на контрольную закупку полицейских. Сегодня стало известно, что постановление о возбуждении уголовного дела о незаконном сбыте сбыте психотропных веществ отменено. Почему подобные уголовные дела возможны в принципе расскажет президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.
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