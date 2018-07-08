В Таиланде проходит операция по спасению школьников из пещеры

В Таиланде спасатели проводят операцию по освобождению из пещеры Кхао Луанг школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся в ней более двух недель. Об этом сообщил в воскресенье руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. "Погода хорошая. Уровень воды соответствующий. Водолазы готовы. Мальчики физически, эмоционально и сознательно готовы выйти", - сказал Осоттханакон.



Он сообщил, что 18 водолазов, среди которых 13 иностранных и пятеро тайских, отправились внутрь спасать детей. По его словам, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 21:00 по местному времени из-за протяженности подземелья. По оценкам спасателей, весь процесс эвакуации займет от трех до четырех дней.

Власти заявили, что дайверы со всего мира, в основном из Европы, принимают участие в спасении, и два дайвера будут сопровождать каждого мальчика, по мере их постепенного извлечения из пещеры.

Мальчики-подростки и их тренер изучали пещеру 23 июня, когда в результате сильного ливня они оказались заперты в подземелье.