Дуда прибыл в Луцк для поминовения жертв "Волынской резни"

Президент Республики Польша Анджей Дуда прибыл в Луцк - областной центр Волынской области в Украине, сообщает корреспондент УНИАН. В Соборе Святого Петра и Павла состоялось бдение в ознаменование 75-летия волынской трагедии 1943-1944 годов. Выступая на богослужении, епископ Луцкой епархии римско-католической церкви Виталий Скомаровский отметил, что сегодня все жертвы человеческой ненависти во время Второй мировой войны отмечаются независимо от их национальности.

Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко также посетит Волынь. По предварительным данным, президенты Украины и Польши в Волыни будут работать по разным программам.

В рамках своего визита в Украину президент Польши посетит деревню Олика, где находится замок семьи Радзивилл, в настоящее время там находится областная психиатрическая клиника, а также посетит старое католическое кладбище. По словам вице-консула Генерального консульства Польши в Луцке Марека Запуры, визит президента Дуды в Луцк носит частный характер. В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Особой жестокости эти события достигли в июле 1943 года, когда произошли нападения на польские деревни, в результате чего погибли около 100 тысяч человек. В Польши трагедию на Волыни считают резней и геноцидом.