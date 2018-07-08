ФИФА изучает видео, на котором игрок сборной Хорватии славит Украину

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида и тренер команды Огнен Вукоевич славят Украину после победы над командой России на чемпионате мира. На видеоролике, опубликованноя в социальных сетях после четвертьфиналбного матча Россия - Хорватия, Вида кричит "Слава Украине!". Вукоевич подхватывает: "Эта победа для "Динамо" и Украины... Вперед, Хорватия!".

Вида, забивший гол в дополнительное время и пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов, может быть наказан ФИФА. Ему грозит штраф или отстранение за политические действия на чемпионате мира.

"ФИФА обрабатывает различные сообщения об указанном матче, а также потенциальные доказательства в отношении вопроса, упомянутого в вашем сообщении", - заявила международная организация футбола в ответ на вопрос о видео. "Пока мы не оценили информацию, мы не можем выступать с комментариями", - говорится в сообщении

Россия подверглась международным санкциям в связи с аннексией Крымского полуострова в 2014 году и поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины.Вида и Вукоевич ранее играли вместе в киевском "Динамо".