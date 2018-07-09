Ускорение цен. Чем грозят повышение налогов и ослабление рубля

В течение всего 2017 года журналисты Радио Свобода ежемесячно отслеживали динамику роста цен на выбранную ими условную "потребительскую корзину", в которую вошли как продовольственные, так и непродовольственные товары. По итогам года, согласно официальным данным, в России была отмечена рекордно низкая инфляция – 2,5 процента, соответственно и цены в магазинах были относительно стабильны. Однако в конце марта 2018 года в стране произошло резкое ослабление рубля, обвалившегося к доллару и евро до двухлетних минимумов. Наверстать потери российская национальная валюта не может и по сей день. Что в связи с этим сегодня происходит с ценами в магазинах?

В России для мониторинга Радио Свобода были выбраны два города – Москва и Псков. А в "потребительскую корзину" вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее был включен бензин марки АИ-95. Как и в минувшем году московские цены мы отслеживали в одном из магазинов торговой сети "Алые паруса". Однако в Пскове за шесть месяцев ситуация изменилась: торговая сеть, выбранная нами для мониторинга в прошлом году, сейчас уходит с местного рынка. Поэтому для проведения "контрольной закупки" был выбран магазин другой торговой сети той же ценовой категории.

Мясо

Московские цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, в 2017 году поставили абсолютный рекорд стабильности – в течение всего года стоимость килограмма самого дешевого мяса (говядина для бульона) держалась на уровне чуть менее 470 рублей. Однако в начале января 2018-го цена подскочила сразу на 16 процентов – до 545 рублей. На этой же отметке торговая сеть держит стоимость этого вида мяса и сейчас. Впрочем, в день "контрольной закупки" в магазинах сети была объявлена скидка и говядину продавали по цене 420 рублей за килограмм.

Неожиданными результаты мониторинга оказались во Пскове. В течение 2017 года цена на говядину там колебалась в пределах от 340 до 380 рублей за килограмм к концу декабря. Однако в начале июля в выбранном нами магазине говядины в продаже не оказалось совсем, покупателям предлагалась лишь свинина по 246 рублей за килограмм. Для понимания ситуации корреспонденту пришлось побегать по городу – в итоге говядина была все-таки найдена (более 420 рублей за килограмм).

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России традиционно весьма нестабильны. В течение минувшего года они росли, падали, вновь повышались и снова снижались – в итоге в начале января 2018 года литр подсолнечного масла удалось купить за 99 рублей (почти на 14 процентов дешевле, чем год назад). За шесть месяцев ситуация здесь практически не изменилась, на начало июля литр масла опять подешевел – на 1,5 процента, менее чем до 98 рублей.

В Пскове в минувшем году наблюдалась схожая картина. Цены на подсолнечное масло активно и разнонаправленно колебались, максимум (99 рублей за литр) был отмечен в апреле. К началу 2018 года стоимость литра упала до рекордно низкого уровня – примерно 66 рублей. Однако сегодня о таких низких ценах можно уже забыть, в день "контрольной закупки" подсолнечное масло торговалось по 95 рублей за литр – это более чем на 44 процента выше, чем в начале года.

​Сахар

Цены на сахар в России в минувшем году практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53–54 рублей за килограмм. Затем последовал достаточно заметный рост цены, а во втором полугодии, наоборот, ее снижение примерно до 41 с половиной рубля за килограмм. В начале 2018 года стоимость сахара подскочила до 48 рублей, а в начале июля – аж до 60 рублей 30 копеек (цены были пересчитаны, поскольку наиболее дешевый сахар продавался в упаковках по 900 граммов).

Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: в минувшем году с начала января до августа сахар дорожал, далее было отмечено падение цены. В результате в начале января 2018 года в Пскове килограмм сахара можно было купить менее чем за 30 рублей – это на 30 с лишним процентов меньше, чем годом ранее. Нынешний год, похоже, повторяет динамику предыдущего – за шесть месяцев килограмм белого сахара подорожал более чем на 60 процентов, до 48 рублей.

Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента) показывают схожую нестабильную динамику. В Москве в течение 2017 года его стоимость сезонно росла, падала и вновь росла, достигнув максимумом в сентябре и октябре. Затем цены опять достаточно резко снизились – до 70 рублей за литр в начале нынешнего января. За первое полугодие молоко в московском магазине вновь подорожало, почти до 80 рублей за литр.

Подобная болтанка молочных цен в минувшем году отмечалась и в Пскове: максимум (более 46 с половиной рублей) в мае и июне, минимум (около 37 рублей) – к началу ноября. Однако, в отличие от Москвы, к началу января 2018 года молоко в Пскове не подешевело, а, наоборот, подорожало – почти до 45 рублей за литр. Примерно на этом же (но чуть более низком уровне) его стоимость держится и сейчас.

​Картофель

Еще один товар, цены на который крайне нестабильны и меняются в зависимости от сезона, это картофель. Как правило в первой половине года (по мере истощения старого урожая) они показывают рекорды роста – в 2017 года с начала января к началу июля картофель подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Однако по мере поступления свежей продукции цены на него возвращаются в разумные рамки (в начале января текущего года это было менее чем 20 рублей за килограмм). Взрывного подорожания картофеля в этом году, видимо, удалось избежать – сейчас стоимость килограмма немного превышает 35 рублей.

Примерно так же обстоят дела и в Пскове: в начале 2017 года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Летом цены предсказуемо и резко упали, но осенью и в начале зимы они вновь начали незначительно расти, достигнув к январю 19 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне (20 рублей) они находятся и сегодня.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, также показывают эталон стабильности. Для мониторинга этого социального продукта корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. За весь минувший год его стоимость держалась на уровне 29 рублей, первая половина текущего года цены не изменила.

Абсолютно схожая ситуация и в Пскове. Как и в прошлом году цены на хлеб здесь до сих пор не превышают 21 рубля за буханку.

Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются крайней нестабильностью. В Москве в течение 2017 года они варьировались от минимума в 68 рублей до максимума в 115 рублей за десяток, в итоге в начале этого года цена заняла некий промежуточный уровень – 107 с половиной рублей. За шесть месяцев стоимость десятка яиц вновь снизилась – почти на 13 процентов, менее чем до 94 рублей.

В Пскове в течение минувшего года наблюдались похожие скачки цен на яйца, правда, на более низком уровне (максимум – 69 с половиной рублей за десяток в феврале). К началу января 2018 года яйца в псковском магазине подешевели примерно до 49 рублей (это на четверть меньше, чем годом ранее). Однако за первую половину нынешнего года вновь отмечен достаточно резкий рост – почти на 23 процента, до 60 рублей за десяток.

​Бензин

Автомобильное топливо в России, как правило, имеет свойство дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. За 2017 год в Москве бензин подорожал на 8,6 процента (с 38 рублей 60 копеек до 41 рубля 60 копеек за литр. В первой половине текущего года на топливном рынке был отмечен взрывной рост цен, к началу июля за шесть месяцев года бензин подорожал более чем на 10 процентов, до 45 рублей 80 копеек за литр.

В Пскове же подорожание бензина было менее заметным: с начала 2017 года стоимость литра росла с 38 рублей, не достигнув к концу года и 41 рубля за литр. Впрочем, первая половина текущего года добавила к его цене более 6 процентов, сегодня литр бензина в Пскове стоит 43 рубля 30 копеек.

Официальная статистика

Инфляция в России в июне 2018 года неожиданно ускорилась до 0,5 процента, сообщила Федеральная службы статистики. Для сравнения, темпы роста потребительских цен в январе составили 0,3 процента, в феврале – 0,2, в марте – 0,3, в апреле и мае – 0,4 процента. В целом за первое полугодие инфляция достигла 2,1 процента (тогда как 2,5 процента за весь прошлый год).

По данным Росстата, продовольственные товары в июне 2018 года подорожали на 0,4 процента, в том числе цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции также выросли на 0,4 процента. Плодоовощная продукция в июне стала дороже на 0,6 процента. В том числе морковь, капуста, свекла стали подорожали в пределах от 19 до 23 процентов, лук – более чем на 11 процентов, картофель, яблоки и лимоны – на 4,4-5,9 процента. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. В частности, снизились цены на помидоры и огурцы (на 25,5 и 23,9 процента соответственно).

В июне подорожал также сахарный песок (на 4,6 процента), мясо и птица (на 1,7 процента), рыба и морепродукты (на 0,3 процента). Вместе с тем, куриные яйца подешевели на 4,6, молоко и молочная продукция – на 0,2 процента.

Цены будут расти

Инфляция в России в 2018 году составит 3,1 процента, в 2019 году ускорится до 4,3, а в 2020 году снизится до 3,8 процента, прогнозирует Министерство экономического развития страны.

К временному ускорению роста потребительских цен, как отмечают в министерстве, приведет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов. Согласно уточненному прогнозу, общий вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 процентного пункта.

"Будут иметь место два противоположных по направлению "вторичных эффекта": рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен", – говорится в обзоре.

"С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1 процента год к году в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3 процента год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4 процента. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4 процентов (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8 процента год к году", – подчеркивает Минэкономразвития.

По оценке правительственных экспертов, повышение налога на добавленную стоимость и ускорение инфляции не приведет к быстрому росту цен на основные продукты питания, поскольку для них сохранится льготная ставка НДС в размере 10 процентов. Гораздо больший эффект на уровень продовольственных цен могут оказать случившееся в последнее время ослабление рубля и рост цен на топливо. Но он будет отложенным. По мнению экономистов, негативное воздействие этих факторов национальная экономика может почувствовать через несколько месяцев.

Центральный банк России также ожидает постепенное ускорение роста продовольственных цен в ближайшие месяцы. Как говорится в июньском докладе о денежно-кредитной политике, с начала этого года продовольственную инфляцию сдерживало высокое предложение продукции сельского хозяйства на внутренних рынках. В результате повышение цен на продукты питания в мае составило 0,4 процента в годовом выражении, а в месячном наблюдалась дефляция на уровне 0,1 процента.

"Факторы со стороны предложения на рынке продовольствия продолжали оказывать значительное сдерживающее влияние на рост цен, и масштаб этого влияния был несколько более выраженным, чем прогнозировалось ранее", — утверждали аналитики ЦБ. Такая ситуация наблюдалась на фоне сдержанного спроса, что также не позволяло продуктам дорожать".

Однако, как предполагает ЦБ, с учетом прогноза урожая и погодных условий в России и в мире фактор высокого предложения продовольствия в формировании инфляции "будет исчерпываться на горизонте следующих нескольких месяцев". В результате аналитики Центрального банка ожидает постепенного естественного ускорения годовых темпов роста продовольственных цен.