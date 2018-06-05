Старость за свой счет? Эфир в 21:05

Ежегодно число пенсионеров в России растет, а денег на их содержание не хватает. В 2018 году, например, дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет почти 250 миллиардов рублей. Чиновники объясняют это тем, что российская пенсионная система остается в основном распределительной: то есть старшее поколение получает деньги за счет отчислений с зарплат работающих граждан. Но уже через пару лет Пенсионный фонд просто не сможет тянуть текущую нагрузку. Призывы к общественности участвовать в формировании собственных пенсий и рассказы о «достойной старости за свой счет» заметных результатов не дали. Похоже, пришло время «непопулярных» реформ.

О том, каких именно реформ ждать и когда разморозят накопительную часть пенсии, о том, для чего придумали балльную систему и как "накопить на старость" говорим с Александром Сафоновым и Евгением Якушевым