Министр по "Брекзиту" ушел в отставку из-за несогласия с Мэй

Британский министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого Брекзита", избранной премьером Терезой Мэй. Об этом сообщает "Би-би-си". Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер.

В своем заявлении об уходе Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Великобритании из таможенного союза и общего рынка.

Решение об уходе Дэвис принял после встречи членов правительства в пятницу в загородной резиденции Чекерс. На заседании, которое продолжалось несколько часов, Мэй удалось добиться поддержки министрами своего курса на сохранение значительного уровня интеграции страны с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

Ранее Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании вскоре опубликует официальный документ о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. По сообщению СМИ, британский премьер пообещала уволить недовольных министров. Не исключалось, что некоторые сами подадут в отставку, например глава МИД Борис Джонсон, который публично критиковал линию Мэй, сообщает "Би-би-си".

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел летом 2016 года. В поддержку так называемого "Брекзита" высказались 52 процента британцев. Переговоры об условиях брекзита проходят с июня 2017 года. Формальный выход назначен на 29 марта 2019 года.