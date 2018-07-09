СМИ: Россия передала США проект заявления Путина и Трампа

Россия передала США проект совместного заявления, которое должны сделать Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в американских госструктурах.

В двухстраничном документе говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и гуманитарных контактов.Сотрудничество между Россией и США названо одним из факторов региональной и мировой стабильности.

Источники "Коммерсанта" в Вашингтоне сообщили, что американская сторона готова взять этот документ за основу, но настаивает, чтобы по итогам саммита в той или иной форме была отражена озабоченность Белого дома по поводу "вмешательства России в выборы 2016 года" и были даны гарантии, что "впредь такого не повторится".

В российских ведомствах, причастных к организации саммита, эту информациюизданию подтвердить не смогли.

Агентство Bloomberg утверждает, что Трамп и Путин будут говорить о выводе из Сирии иранских военных и замене их на войска, поддерживающие Дамаск. Москва, по данным СМИ, уже ведет переговоры на эту тему с Тегераном. Кремль эту информацию отрицает. Ранее сообщалось, что президенты также обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и возможное вмешательство России в американские выборы.

По данным журналистов, Москва и Вашингтон хотят достичь хотя бы одной договоренности по итогам встречи. Это, как утверждается, позволит Трампу назвать саммит успешным и оправдать шаги по улучшению отношений с Россией.