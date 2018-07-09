Суд отменил ограничение сроков ознакомления Серебренникова с делом

Московский городской суд отменил решение Басманного суда об ограничении сроков ознакомления режиссера Кирилла Серебренникова с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд обязал Серебренникова изучить материалы дела до 19 июля.

Защита просила разрешить ему знакомиться с делом до 1 августа. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, неизученными остались 70 из более 250 томов уголовного разбирательства.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое — с 66 до 133 миллионов рублей.

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.