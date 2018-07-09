Захар Прилепин ушел из "батальона" сепаратистов "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики".

В колонке на сайте "Свободная пресса" Прилепин объяснил свой шаг тем, что ни сепаратисты, ни украинские военные, по его мнению, в ближайшее время не будут наступать: "Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина – но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню". Сам Прилепин утверждает, что целью его приезда в Донбасс было "вернуться в Славянск" – город, который в июле 2014 года вернулся под контроль Украины. "Моих желаний и всех моих ресурсов оказалось на день сегодняшний мало для того, чтоб это совершить", – признает Прилепин.

Говоря о боевых операциях против украинских войск, Прилепин признает: "Думаю, на любую Гаагу нам бы, и мне лично, хватило бы". При этом он выражает уверенность, что судить его не будут.

Прилепин объявил о том, что стал заместителем командира батальона спецназначения так называемой армии "ДНР" в феврале 2017 года. Сам батальон, по его словам, был создан раньше.

При этом значительную часть времени с февраля 2017 года Прилепин проводил не на востоке Украины в расположении своего батальона, а в гастролях по России и за рубежом. Так, в феврале и марте нынешнего года он был в Париже. Кроме того, Прилепин вошел в предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина, организовал фестиваль "Традиция" в усадьбе Захарово, выступал за последний год во многих российских городах.

Еще в августе 2017 года живущий в Донецке сторонник сепаратистов блогер Александр Жучковский писал, что Прилепин вскоре покинет Донбасс. Он связывал это с провалом политических проектов помощника Владимира Путина Владислава Суркова, который, как утверждается, благоволит Прилепину. Писатель тогда заявил, что не собирается покидать свой "батальон".