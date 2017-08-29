В "ДНР" заявили о "бегстве" Прилепина. Писатель опровергает эту информацию

Российский писатель Захар Прилепин, по неподтверждённым данным, прекратил службу на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и покинул Донбасс. Об этом со ссылкой сепаратиста "ДНР" Александра Жучковского сообщило украинское агентство УНИАН.

По словам Жучковского, у российского писателя начались проблемы после "презентации" так называемого "государства Малороссия", основным инициатором создания которого якобы был именно Прилепин. Сам писатель опровергает информацию о том, что он прекратил службу в "ДНР". "Меня никто не может уволить, мне ничего нельзя запретить делать ", – заявил Прилепин, отметив, что он скоро вернется на территорию "ДНР". Лидеры "Донецкой народной республики" пока не прокомментировали информацию о возможном увольнении писателя.

Захар Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений пророссийских сепаратистов в феврале этого года. Он также является советником лидера "ДНР" Александра Захарченко. В июле Захарченко заявил о создании на территории Украины некой "Малороссии". В Кремле слова Захарченко назвали его "личной инициативой".