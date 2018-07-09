Reuters назвало главные темы саммита Трампа и Путина

Аналитики агентства Reuters считают, что президенты США и России в ходе встречи в Хельсинки 16 июля обсудят шесть главных тем.

Непредсказуемость Дональда Трампа и "непроницаемость" Владимира Путина затрудняют какие-либо прогнозы о саммите, оговаривается агентство. Однако, по всей видимости, обсуждаться будут вопросы, которые либо очень важны для одной из сторон, либо же по которым возможно достижение компромисса.

Среди них, по мнению Reuters:

Гонка вооружений. Агентство не исключает, что оба президента заявят о неприемлемости милитаристской риторики. Возможно и соглашение о работе над продлением срока действия договора СНВ-3, который истекает в 2021 году.

Агентство не исключает, что оба президента заявят о неприемлемости милитаристской риторики. Возможно и соглашение о работе над продлением срока действия договора СНВ-3, который истекает в 2021 году. Санкции. Путин, как пишет Reuters, хотел бы добиться от Трампа их смягчения, однако это не так-то просто, поскольку большинство санкций против Москвы было кодифицировано Конгрессом. Тем не менее президент США может ослабить какие-то из них в рамках своих полномочий.

Путин, как пишет Reuters, хотел бы добиться от Трампа их смягчения, однако это не так-то просто, поскольку большинство санкций против Москвы было кодифицировано Конгрессом. Тем не менее президент США может ослабить какие-то из них в рамках своих полномочий. Сирия. США по просьбе Израиля будут добиваться от Путина сокращение иранского военного присутствия в Сирии. По мнению Reuters, Россия вряд ли согласится с этими требованиями, не желая портить отношения с Тегераном, а также замещать иранских военных в Сирии своими.

США по просьбе Израиля будут добиваться от Путина сокращение иранского военного присутствия в Сирии. По мнению Reuters, Россия вряд ли согласится с этими требованиями, не желая портить отношения с Тегераном, а также замещать иранских военных в Сирии своими. Дипломатический конфликт. Есть шансы, что президенты договорятся восстановить штатную численность дипломатических миссий, сокращенную после двух волн высылки дипломатов из США и России.

Есть шансы, что президенты договорятся восстановить штатную численность дипломатических миссий, сокращенную после двух волн высылки дипломатов из США и России. Восточная Европа. В НАТО опасаются, что Трамп откажется от планов дальнейшего укрепления Североатлантического союза и проведения учений в этом регионе в качестве "жеста доброй воли" для Путина.

В НАТО опасаются, что Трамп откажется от планов дальнейшего укрепления Североатлантического союза и проведения учений в этом регионе в качестве "жеста доброй воли" для Путина. Украина. Саммит в Хельсинки станет триумфом для Путина, если по его итогам США откажутся от поставок вооружения и другой военной помощи Украине, пишут Reuters. С другой стороны, не исключено, что Путин может пойти на уступки относительно размещения международных миротворцев в Донбассе. Какие-либо уступки по вопросу Крыма с российской стороны, по мнению агентства, исключены. Трамп ранее заявил "посмотрим" на вопрос о том, готов ли он признать в ходе саммита аннексированный Крым российским, однако многочисленные представители администрации США заявили, что такой вопрос на повестке дня не стоит.

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что Россия передала США проект совместного заявления, которое должны сделать Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки 16 июля. ​В двухстраничном документе говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и гуманитарных контактов.

Источники "Коммерсанта" в Вашингтоне сообщили, что американская сторона готова взять этот документ за основу, но настаивает, чтобы по итогам саммита в той или иной форме была отражена озабоченность Белого дома по поводу "вмешательства России в выборы 2016 года" и были даны гарантии, что "впредь такого не повторится".