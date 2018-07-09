СМИ: cтатью о "репостах" не исключат из Уголовного кодекса

Законопроект об отмене уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, внесенный в Госдуму в конце июня, будет принят с существенными изменениями. Законодатели, в итоге, оставят уголовное наказание за "репосты" и "лайки" в соцсетях. Административную ответственность нарушители 282-й статьи в интернете будут нести только за первое нарушение, а за любое последующее им, как и раньше, будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник агентства "Интерфакс", знакомый с ходом доработки законопроекта, сообщил, что в него "будет введено понятие административной преюдиции, когда за первое правонарушение предусматривается административная ответственность, а за последующие – уголовная. Таким образом, неумышленные, случайные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи".

Один из авторов законопроекта, депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов, заявил, что согласен с поправками. "Пускай будет такое первое предупреждение. Даже в таком виде принять закон – это было бы уже неплохо. Задача и состоит в том, чтобы не делать заподозренных в экстремизме сразу уголовниками".