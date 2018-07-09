Сирийская армия осадила анклав повстанцев в Дераа

Сирийская правительственная армия в понедельник осадила повстанческий анклав в городе Дераа, в котором в 2011 году началось восстание против президента Башара Асада. Об этом агентству Reuters рассказал представитель вооруженной оппозиции Абу Шаима.

По его словам, тысячи местных жителей оказались в "полном окружении" после того, как войска официального Дамаска двинулись в сторону главной базы повстанцев, расположенной к западу от Дераа. Сирийская армия совершила этот бросок до того, как должна была начаться официальная эвакуация вооруженных формирований, о которой повстанцы договорились с российскими военными.

По договоренности, которая была достигнута в пятницу, повстанцы обязались сдать без боя Дераа и другие населенные пункты на границе с Иорданией. Бойцы, не готовые заключать мир с сирийским правительством, должны были с оружием переместиться в те районы на севере Сирии, которые остаются под контролем оппозиции. По словам оппозиционеров, соглашение накладывает ограничения на передвижения сирийской армии, а также разрешает бывшим повстанцам формировать местные силы самообороны под контролем российской военной полиции. Шаима заявил, что оппозиция "не доверяет русским" и режиму Асада, опасаясь, что они могут нарушить соглашение.

Районы восточнее Дераа, которые покидает оппозиция, находились под ее контролем с самого начала семилетнего вооруженного конфликта. Ранее сирийская армия и ее союзники одержали стратегическую победу, захватив погранпереход Нассиб вместе с военными трофеями на сирийско-иорданской границе.